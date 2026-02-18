“ฝากประจำทันใจ 12 เดือน” ดอกเบี้ยแรง 1.70% ต่อปี รับดอกเบี้ยทันที ณ วันที่ฝาก พิเศษ! รับบัตรเข้าสวนสนุก MELAND มูลค่า 330 บาท

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโปรโมชันสุดคุ้มสำหรับนักออมยุคใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำทันใจ 12 เดือน” มอบอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.70% ต่อปี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเรทที่น่าสนใจในตลาดขณะนี้ พร้อมจุดเด่นที่ลูกค้าสามารถ รับดอกเบี้ยได้ทันทีในวันฝาก ช่วยเพิ่มความคล่องตัวด้านการเงินตั้งแต่วันแรกของการออม
พิเศษเพื่อช่วงเวลาแห่งความสนุกและสุขสำหรับเด็กและครอบครัว รับทันที บัตรเข้า MELANDมูลค่า 330 บาท (บัตรสำหรับผู้ปกครอง) เมื่อเปิดบัญชีและฝากเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท
ดูรายละเอียดโปรโมชันได้ที่นี่
สิทธิประโยชน์เด่นจากเงินฝากประจำทันใจ 12 เดือน
•อัตราดอกเบี้ยสูง 1.70% ต่อปี – เรทคุ้มค่าในตลาดสำหรับเงินฝากประจำ
•รับดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสดในวันที่ฝาก (หักภาษี 15% ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)
•เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
•กรณีถอนเงินฝากบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักคืนดอกเบี้ยส่วนที่เกินไป
แนวคิดจากธนาคารไทยเครดิต
“เงินฝากประจำทันใจถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ลูกค้ารับผลตอบแทนได้ตั้งแต่วันแรก และสร้างแรงจูงใจในการออมด้วยเรทดอกเบี้ยที่แข็งแกร่งในตลาด พร้อมมอบสิทธิพิเศษ สำหรับกิจกรรมครอบครัวที่สวนสนุกในร่มแห่งใหม่ของ MELAND ที่สยามพารากอน ชั้น 5 เพื่อให้ทุกการออมคุ้มค่าและมีความหมายยิ่งขึ้น”
ช่องทางเปิดบัญชี
ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้ที่ ทุกสาขาของธนาคารไทยเครดิตทั่วประเทศ
เงื่อนไขผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0 2697 5454
www.thaicreditbank.com