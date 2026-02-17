ก.ล.ต. ขยายเวลา KuCoin Thailand แก้ไขฐานะการเงินถึง 30 มีนาคม 2569

บอร์ด ก.ล.ต. มีมติผ่อนปรนขยายระยะเวลาให้ “บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด” (ERX) ผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ชื่อ “KuCoin Thailand” ดำเนินการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2569 หลังบริษัทร้องขอขยายเวลาจากกำหนดเดิม พร้อมรับทราบแผนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ โดยเลขาธิการ ก.ล.ต. สั่งเข้มตรวจสอบรายงานทรัพย์สินลูกค้าเป็นรายวัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและคุ้มครองผลประโยชน์นักลงทุนสูงสุด
ตามที่ ก.ล.ต. ได้มีหนังสือไปยัง ERX (ใช้ชื่อทางการค้าว่า KuCoin Thailand) ให้แก้ไขการดำรงเงินกองทุนของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนด ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต.* ที่ผ่านมา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีเงินทุนเพียงพอที่จะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดย ERX ได้ส่งหนังสือแจ้งขอขยายระยะเวลาการแก้ไขการดำรงเงินกองทุนมายัง ก.ล.ต. นั้น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ขยายระยะเวลาการแก้ไขฐานะการเงินของ ERX ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2569 พร้อมทั้งรับทราบกรณีการแก้ไขโครงสร้างการบริหารกิจการ (board governance) ซึ่งแสดงได้ว่ามีแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการมาทดแทนกรรมการที่ลาออก เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 9/1 ของประกาศที่ กธ. 19/2561
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงติดตามการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับลูกค้า ERX สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 กด 9 หรืออีเมล info@sec.or.th หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.