ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ รีสอร์ตหรู คว้ารางวัลกุญแจมิชลิน 3 ดอก ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

PB Partners ตอกย้ำความแข็งแกร่งขององค์กรและวิสัยทัศน์ด้านการบริหารโรงแรมระดับอัลตร้าลักชัวรี แสดงความภาคภูมิใจหลัง ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ (Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve) รีสอร์ตหรูริมชายฝั่งทะเลอันดามัน ในจังหวัดกระบี่ สร้างชื่อบนเวทีโลก คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ กุญแจมิชลิน 3 ดอก (MICHELIN Three Keys) จาก มิชลิน ไกด์ (MICHELIN Guide) ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดที่สะท้อนความเป็นเลิศด้านประสบการณ์การเข้าพัก การบริการ และมาตรฐานระดับโลก
รางวัลกุญแจมิชลิน 3 ดอก ถือเป็นรางวัลที่การันตีคุณภาพของโรงแรมและรีสอร์ตทั่วโลก ที่มอบประสบการณ์การพักผ่อนอันโดดเด่นเหนือระดับ และเป็นจุดหมายปลายทางที่ควรค่าแก่การเดินทางโดยเฉพาะ โดย ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ ได้รับการยกย่องในฐานะรีสอร์ตที่สะท้อนเสน่ห์ของทะเลอันดามันและธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดกระบี่ ผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ความประณีตทุกรายละเอียด และการบริการที่เปี่ยมด้วยหัวใจอย่างแท้จริง
นอกเหนือจากการคว้ารางวัลกุญแจมิชลิน 3 ดอก ต่อเนื่องในปี 2567 และ 2568 แล้ว ภูเล เบย์ ยังสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลก ด้วยการได้รับรางวัลอันดับ 1 รีสอร์ตยอดเยี่ยมในประเทศไทย (#1 Best Resort in Thailand) จาก Condé Nast Traveller (UK) Readers’ Choice Awards 2025 รวมถึงการติดอันดับ 10 รีสอร์ตยอดเยี่ยมของโลก (Top 10 Best Resort in the World) จาก Condé Nast Traveler (US) Readers’ Choice Awards 2025 อีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน 2025 Edge List โดย Forbes Travel Guide และล่าสุดได้รับการยกย่องให้เป็น Best of the Best 2026 โดย Robb Report Hong Kong เมื่อต้นปี 2569 ที่ผ่านมา
ไม่ใช่แค่เพียงตัวรีสอร์ตเท่านั้น ห้องอาหารภายในรีสอร์ตยังได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยห้องอาหารไทย “ศรีตรัง” (Sri Trang) ได้รับรางวัล Global Sustainable Gastronomy Award จาก Top 25 Restaurant Awards 2025 ขณะที่ห้องอาหารไฟน์ไดนนิ่ง “แลเล” (Lae Lay) ซึ่งโดดเด่นด้วยวิวทะเลอันดามัน ได้รับรางวัล Winner สาขา Phuket & Southern Thailand จาก Top 25 Restaurant Awards 2025
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของ PB Partners และความแข็งแกร่งขององค์กร ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงแรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันการขยายธุรกิจโรงแรมในเครือ ก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างสง่างาม
“รางวัล MICHELIN Three Keys ไม่ใช่เพียงเครื่องหมายแห่งความสำเร็จของ ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟเท่านั้น แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร PB Partners Group และเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่พิสูจน์ว่าโรงแรมในประเทศไทยสามารถยืนอยู่ในระดับเดียวกับจุดหมายปลายทางลักชัวรีชั้นนำของโลกได้อย่างแท้จริง”
ผู้บริหาร PB Partners กล่าวว่า PB Partners และ ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์การพักผ่อนที่เปี่ยมด้วยความหมาย ยกระดับมาตรฐานการบริการ และถ่ายทอด เสน่ห์ของประเทศไทยสู่สายตานักเดินทางจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยทุกรางวัลที่ได้รับไม่เพียงเป็นบทพิสูจน์แห่งความเป็นเลิศเท่านั้น หากยังสะท้อนถึงความร่วมมือ ความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์ระยะยาวของ PB Partners ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิ