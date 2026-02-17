"เอกนิติ" เตรียมปลดล็อคลงทุนผ่าน "BOI Fast Pass"-เบิกจ่ายงบ ดัน GDP โตต่อเนื่อง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ภายหลังจากที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปี 68 ขยายตัวได้ 2.4% นั้น เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ต่อเนื่อง ในช่วงฟอร์มทีมรัฐบาลจึงเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไก BOI Fast Pass
นายเอกนิติ กล่าวว่า สิ่งที่ทำได้ คือ การปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แต่ยังติดขัดในขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 480,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 80 โครงการ ซึ่งต้องให้เม็ดเงินเหล่านี้เข้าสู่ระบบจริงโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เช่น สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
ทั้งนี้ นายเอกนิติ กล่าวว่า จะต้องมีการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ และการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องได้