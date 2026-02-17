หุ้นปิดเช้าบวก 6.73 จุด แรงซื้อกลุ่มแบงก์ประคองดัชนี จับตาเจรจาอิหร่าน-สหรัฐ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,444.82 จุด เพิ่มขึ้น 6.73 จุด (+0.47%) มูลค่าซื้อขายราว 32,431.26 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีเคลื่อนไหวแดนบวกสลับลบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,433.91 จุด และจุดสูงสุด 1,445.80 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบบวกลบสลับ ปริมาณการซื้อขายมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากตลาดหุ้นภูมิภาคบางแห่งยังปิดทำการช่วงเทศกาลตรุษจีน อีกทั้งระยะสั้นขาดปัจจัยขับเคลื่อน เน้นการเก็งกำไรหุ้นรายตัว
หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นประคองภาพรวมตลาดเช้านี้ ตอบรับแนวโน้มการปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ของไทยในปี 69 รวมทั้งเข้าสู่ช่วงประกาศจ่ายปันผล ขณะที่ THCOM ปรับตัวขึ้นจากราคายัง Laggard กลุ่ม ICT
อย่างไรก็ตาม ระยะสั้นกลุ่มพลังงานมีแรงขายออกมา เนื่องจากนักลงทุนยังกังวลอิหร่านและสหรัฐฯจะหารือกันจึงเข้าสู่โหมดระมัดระวัง ประกอบกับ ราคาหุ้นหลายตัวใกล้แนวต้านทำให้มีแรงขายออกมา
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังเคลื่อนไหวบวกสลับลบ กลยุทธ์การลงทุนแนะนำหุ้นที่ยัง Laggard ขณะที่ระยะสั้นระมัดระวังกลุ่มพลังงาน โดยให้กรอบแนวรับ 1,435 จุด และแนวต้าน 1,445 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,633.10 ล้านบาท ปิดที่ 206.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,144.85 ล้านบาท ปิดที่ 145.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,035.99 ล้านบาท ปิดที่ 35.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,950.64 ล้านบาท ปิดที่ 60.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,900.84 ล้านบาท ปิดที่ 32.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท