A5 จัดงานวิ่งการกุศล “RUN WITH LOVE” ปีที่ 3

แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม จัดงานวิ่งการกุศล “A5 RUN WITH LOVE 2026” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “Run with Purpose, Build the Future” มุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดีควบคู่กับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้สังคม รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อสนับสนุนการรักษาทารกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด งานจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มิ.ย. 69 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 69
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 กล่าวว่า กิจกรรม RUN WITH LOVE เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่บริษัทตั้งใจจัดต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงผู้คนผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการแบ่งปันคืนสู่สังคม ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา งานได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักวิ่ง ครอบครัว ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยปีที่ผ่านมา สามารถระดมทุนได้กว่า 3 ล้านบาท ช่วยสนับสนุนการรักษาทารกโรคหัวใจพิการกว่า 20 ราย สะท้อนพลังความร่วมมือที่เติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม
A5 RUN WITH LOVE 2026 จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดหลัก “Build the Future” ที่ต่อยอดเป็น 3 แกนสำคัญ ได้แก่
Build Compassion – สร้างพลังแห่งการให้ ส่งเสริมการวิ่งเพื่อจุดมุ่งหมายที่มีความหมาย เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตเด็กทารกโรคหัวใจพิการ และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน
Build the Future – สร้างอนาคตที่ยั่งยืน ผสานแนวคิดความยั่งยืนและนวัตกรรม ยกระดับประสบการณ์งานวิ่งให้ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี สะท้อนวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งเติบโตอย่างยั่งยืน
Build Well-Being – สร้างสมดุลกายใจ เติมเต็มประสบการณ์ด้วยกิจกรรมด้านดนตรี สุขภาพ และการฟื้นฟูร่างกาย เพื่อสร้างความสุขและสมดุลที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมทุกวัย
โดยภายในงานจัดเต็มด้วยกิจกรรมสร้างรอยยิ้มตลอดเส้นทางและบริเวณงาน อาทิ กิจกรรม Keys to the future เวิร์คช็อปออกแบบ และสร้างสรรค์พวงกุญแจในสไตล์ตัวเอง จากวัสดุพลาสติกรีไซเคิล กิจกรรม AI Photobooth ที่จะเปลี่ยนรูปธรรมดาๆ ให้กลายเป็น Pixel Art กิจกรรม Fancy theme build the future ประกวดชุดนักวิ่งสุดสร้างสรรค์ รวมถึงบูธอาหารและเครื่องดื่ม จากพันธมิตรและผู้สนับสนุนที่ให้บริการตลอดทั้งงาน นอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง Burin Groove Riders มาร่วมสร้างความสุขให้กับผู้เข้าร่วมงาน
งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ตั้งแต่เวลา 14.00–20.00 น. รองรับผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน ครอบคลุมนักวิ่งมืออาชีพ นักวิ่งสมัครเล่น และประชาชนทั่วไป โดยมีระยะวิ่ง 3 กิโลเมตร ราคา 777 บาท ระยะ 5 กิโลเมตร ราคา 888 บาท ระยะ 10 กิโลเมตร ราคา 999 บาท และบัตร VIP ราคา 1,555 บาท ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อช่วยเหลือทารกโรคหัวใจพิการ
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ https://race.thai.run/a5runwithlove ภายในวันที่ 30 เมษายน 2569 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อพลังแห่งความรัก และร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กไทยผ่านการวิ่งครั้งนี้