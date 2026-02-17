หุ้นแกว่งไซด์เวย์อัพ ตอบรับ Sentiment บวกหลัง GDP ไทยดีกว่าคาด-เม็ดเงินไหลเข้าหนุน

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์อัพ หลังจากภาพของตลาดหุ้นไทยเป็นบวกมากขึ้น รับอานิสงส์จากตัวเลข GDP ไตรมาส 4/68 ที่ออกมาดีกว่าคาด ทำให้เป็นแรงหนุนต่อ Sentiment ของตลาดหุ้นไทยได้ต่อ
ขณะที่ยังคงเห็นเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนให้กับตลาดหุ้นไทยได้ แต่สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นในเอเชียหลาย ๆ ประเทศส่วนใหญ่ปิดทำการในเทศกาลตรุษจีน นักลงทุนอาจชะลอไปบ้าง
โดยให้แนวต้าน 1,450 จุด เป็นแนวต้านแรก หากผ่านได้แนวต้านต่อไปที่ 1,460 จุด แนวรับ 1,420 จุด