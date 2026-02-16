ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.12- ติดตามปัจจัยการเมืองในประเทศ-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(16 ก.พ.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.12 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวันศุกร์ก่อนหน้าที่ 31.08 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทขยับแข็งค่าเล็กน้อยในช่วงเช้าหลังข้อมูลจีดีพีไตรมาส 4/2568 ของไทยออกมาสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดอย่างไรก็ดี เงินบาทล้างช่วงบวกทั้งหมดลง และทยอยอ่อนค่ากลับมาในช่วงบ่ายสอดคล้องกับจังหวะการย่อตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก และแรงขายสุทธิพันธบัตรไทยของต่างชาติ โดยในวันนี้ แม้นักลงทุนต่างชาติจะซื้อสุทธิหุ้นไทย 194.95 ล้านบาท แต่ก็ขายสุทธิพันธบัตรไทยถึง 5,081 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 30.95-31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ปัจจัยการเมืองในประเทศ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์กเดือนก.พ.