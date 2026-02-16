หุ้นปิดบวก 7.68 จุด รับ GDP แกร่งเกินคาด แรงซื้อหุ้นใหญ่ KBANK-GULF-DELTA คึกคักหนุน

SET ปิดวันนี้ที่ 1,438.09 จุด เพิ่มขึ้น 7.68 จุด (+0.54%) มูลค่าซื้อขาย 51,039.47 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้เคลื่อนไหวแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยทำจุดสูงสุด 1,447.68 จุด และจุดสูงสุด 1,432.74 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 270 หลักทรัพย์ ลดลง 194 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 202 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น แรงส่งมาจากหุ้นใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ยังคงเป็น Sentiment เดิมหลังเลือกตั้งเห็นภาพรัฐบาลใหม่มีเสถียรภาพช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ประกอบกับ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/68 ออกมาดีกว่าตลาดคาด
ขณะที่ตลาดหุ้นภูมิภาคส่วนใหญ่เริ่มทยอยปิดทำการในช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงอาจมีเม็ดเงินไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยแทน ประกอบมีประเด็นเฉพาะตัว เคส GULF และ KBANK รวมถึง DELTA ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/68 ดีกว่าคาด ทำให้เป็นแรงหนุนตลาดวันนี้
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์หรือไซด์เวย์อัพ เกาะติดปัจจัยการเมืองในประเทศการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่จะทยอยออกมา โดยให้แนวต้าน 1,450 จุด แนวรับ 1,420 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,779.32 ล้านบาท ปิดที่ 199.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,505.10 ล้านบาท ปิดที่ 59.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 3,004.02 ล้านบาท ปิดที่ 56.25 บาท ลดลง 1.25 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,276.63 ล้านบาท ปิดที่ 31.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,096.52 ล้านบาท ปิดที่ 221.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท