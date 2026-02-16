TFEX มอบรางวัล TFEX Best Award 2025

TFEX ประกาศรางวัล TFEX Best Award 2025 สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการซื้อขาย การขยายฐานผู้ลงทุน และการดูแลสภาพคล่อง ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตของตลาดอนุพันธ์ไทย
มี 7 โบรกเกอร์ที่คว้ารางวัลในปีนี้ ได้แก่ MTSGF, PI, KGI, KKPS, YUANTA, INVX และ CAF
นายตรีวิทย์ วังวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) กล่าวว่า TFEX Best Award เป็นรางวัลที่ TFEX มอบให้แก่บริษัทสมาชิกเป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นและเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ซึ่งความทุ่มเทและแรงสนับสนุนจากบริษัทสมาชิกถือว่ามีส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตของตลาดอนุพันธ์ไทยมาโดยตลอด
สำหรับบริษัทสมาชิกที่ได้รับรางวัล TFEX Best Award ประจำปี 2025 มีดังนี้
รางวัล “TFEX Best Award of Honor” เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จสำหรับบริษัทที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยมและครองอันดับหนึ่งในด้านใดด้านหนึ่งต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งในปีนี้มอบแก่ 3 บริษัท
บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด (MTSGF) รักษาความยอดเยี่ยมในด้าน Market Maker Best Performance หรือด้านการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขายของสินค้า อันดับหนึ่งตั้งแต่ปี 2019-2025
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (PI) รักษาความยอดเยี่ยมในด้าน Active Agent อันดับหนึ่งตั้งแต่ปี 2020-2025
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI) รักษาความยอดเยี่ยมได้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน Most Active House อันดับหนึ่งตั้งแต่ปี 2021-2025 และด้าน Active Prop-Trading ตั้งแต่ปี 2022-2025
รางวัล “Most Active House” สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมสูงสุด มอบแก่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS)*
รางวัล “Active Agent” สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมสูงสุดในส่วนบัญชีลูกค้าบุคคล มอบแก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA)*
รางวัล “Popular Agent” สำหรับบริษัทสมาชิกที่สามารถขยายฐานผู้ลงทุนใหม่ใน TFEX ได้โดดเด่น มอบแก่ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX)
รางวัล “Active Prop-Trading” สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมสูงสุดในส่วนบัญชีเพื่อบริษัท (Proprietary Trading) มอบแก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)*
รางวัล “Market Maker Best Performance” สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีผลงานโดดเด่นด้านการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องของ TFEX โดยพิจารณารวมทุกประเภทสินค้า มอบแก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI)*
ผู้สนใจซื้อขายสามารถติดต่อบริษัทสมาชิก TFEX หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลการซื้อขาย กิจกรรมสัมมนา และความรู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ www.TFEX.co.th สอบถามโทร 0 2009 9999
* รางวัล TFEX Best Award of Honor เป็นรางวัลสำหรับบริษัทสมาชิกที่ครองอันดับหนึ่งในด้านใดด้านหนึ่งต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ดังนั้น รางวัลยอดเยี่ยมประจำปีในด้านเดียวกัน จะมอบแก่บริษัทสมาชิกที่มีผลการดำเนินงานในลำดับถัดมา