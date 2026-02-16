GULFออกหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน4รุ่น-ชูอันดับเครดิตเรตติ้งที่ AA

รายงานข่าวจากธนาคารพาณิชย์เผย บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้อายุ 3 ปี จะไม่รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยให้ทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้ GULF เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจพลังงานของประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน พร้อมทั้งต่อยอดการลงทุนสู่ธุรกิจก๊าซ ในการจัดหา นำเข้า และจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ที่มุ้งเน้นส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) และธุรกิจคลาวด์ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมผ่าน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และการลงทุนในธุรกิจดาวเทียมผ่าน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ โดยอันดับเครดิตของทั้งองค์กรและหุ้นกู้ที่จัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 อยู่ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”
สำหรับการออกหุ้นกู้ดังกล่าวมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL),ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB),ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) ,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)