ตลาดคริปโตเสียงแตก สถาบันสวนรายย่อย ปัดข่าวควอนตัมทุบบิทคอยน์

ตลาดคริปโตฯ เกิดปรากฏการณ์เสียงแตกครั้งใหญ่! นักลงทุนสถาบันในสหรัฐฯ (วอลล์สตรีท) ยังคงแสดงความเชื่อมั่นในบิทคอยน์อย่างเหนียวแน่น สะท้อนผ่านค่าพรีเมียมในตลาดฟิวเจอร์ส CME ที่ยังทรงตัวสูง สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยในตลาดออฟชอร์ (Deribit) ที่ขวัญผวาแห่เทขายลดความเสี่ยง พร้อมกางข้อมูลเด็ดโต้ข่าวลือ “ควอนตัมคอมพิวติ้ง” ที่ถูกหยิบมาเป็นแพะรับบาปในการทุบราคา ชี้ชัดเป็นเพียงกระแส FUD ไร้น้ำหนัก เพราะราคาหุ้นควอนตัมกับบิทคอยน์กอดคอร่วงพร้อมกัน พิสูจน์ชัดว่าเป็นเพียงแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยง (Risk-off) ไม่ใช่ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
โลกสองใบที่ขัดแย้ง CME vs Deribit
เกรก ซิโปลาโร หัวหน้าฝ่ายวิจัยจาก เอ็นวายดิก บริษัทด้านการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจผ่านรายงานล่าสุด โดยชี้ให้เห็นถึง “ความแตกต่าง” (Divergence) ของพฤติกรรมนักลงทุนในสองซีกโลก
สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดปรากฏอยู่ในตลาดฟิวเจอร์ส โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง CME (Chicago Mercantile Exchange) ซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นของ “Smart Money” อย่างเฮดจ์ฟันด์และสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ กับ Deribit ซึ่งเป็นกระดานเทรดหลักของนักลงทุนรายย่อยและเทรดเดอร์ในตลาดออฟชอร์
ข้อมูลระบุว่า Basis หรือส่วนต่างราคาระหว่างฟิวเจอร์สกับราคาสปอตบนกระดาน CME ยังคงมีค่าพรีเมียมที่สูงกว่า Deribit อย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้ตีความได้ว่า “พี่ใหญ่ในวอลล์สตรีท” ยังคงยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อถือสถานะ Long (เก็งกำไรขาขึ้น) ในขณะที่ฝั่งออฟชอร์กลับแสดงอาการ “ถอดใจ” และลดสถานะการเก็งกำไรลงอย่างชัดเจน
“ช่องว่างที่ถ่างกว้างขึ้นระหว่าง CME และ Deribit ทำหน้าที่เป็นมาตรวัดความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์แบบเรียลไทม์ ชี้ชัดว่าความต้องการเสี่ยงโชคในตลาดนอกสหรัฐฯ กำลังหดหายไป” ซิโปลาโร ระบุในบทวิเคราะห์
ผ่าข้ออ้าง ‘ควอนตัมคอมพิวติ้ง’ แพะรับบาปราคา 60,000 เหรียญ
ก่อนหน้านี้บิทคอยน์ร่วงลงไปทดสอบระดับ 60,000 ดอลลาร์ โดยมีกระแสข่าวลือหนาหูว่านักลงทุนเกิดความหวาดกลัวต่อเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้ง ที่อาจพัฒนาจนสามารถเจาะระบบการเข้ารหัสของบิทคอยน์ได้
แต่ทีมวิจัยของเอ็นวายดิกได้ออกมาปัดตกทฤษฎีนี้อย่างสิ้นเชิง โดยระบุว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่ได้สนับสนุนข้อกังวลดังกล่าวแม้แต่น้อย โดยแยกเป็นประเด็นต่างๆ ได้เแก่
1. กอดคอกันร่วง หากควอนตัมคอมพิวติ้งเป็นภัยคุกคามต่อบิทคอยน์จริง ราคาหุ้นของบริษัทควอนตัมฯ อย่าง ไอโอเอ็นคิว และ ดี-เวฟ (QBTS) ควรจะพุ่งสวนทางกับบิทคอยน์ แต่ในความเป็นจริง ทั้งบิทคอยน์และหุ้นกลุ่มนี้กลับร่วงลงพร้อมกัน
2. Risk-off Sentiment พฤติกรรมราคานี้สะท้อนว่า ตลาดกำลังเทขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตในภาพรวม มากกว่าจะเป็นความกลัวเฉพาะเจาะจงต่อความปลอดภัยของบิทคอยน์
3. Google Trends แฉความจริง ข้อมูลการค้นหาคำว่า “Quantum Computing Bitcoin” มักจะพุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ราคาบิทคอยน์เป็นขาขึ้น ไม่ใช่ขาลง ซึ่งแปลว่าเรื่องนี้เป็นเพียงกระแสความสนใจตามอารมณ์ตลาด มากกว่าความกังวลที่แท้จริง