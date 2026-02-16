PTG ขับเคลื่อนปรากฏการณ์จุดพลัง...เปิดฤดูกาลโลก

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ประกาศความพร้อมครั้งสำคัญในฐานะ Title Sponsor ปีที่ 3 ของศึกการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก หรือ MotoGP รายการ “PT Grand Prix of Thailand 2026” เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ภายใต้แนวคิด “จุดพลัง...เปิดฤดูกาลโลก” ด้วยการเปิดตัว “PTG Village” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จะบูรณาการ Ecosystem ของกลุ่มธุรกิจในเครือแบบเต็มรูปแบบ เพื่อทำหน้าที่เจ้าบ้านต้อนรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตจากทั่วโลกด้วยมาตรฐานบริการระดับสากล
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG กล่าวว่า “การกลับมาในฐานะ Title Sponsor ในปีนี้ เรามุ่งมั่นยกระดับให้ PT Grand Prix of Thailand 2026 เป็นมากกว่าเกมการแข่งขันความเร็ว แต่เป็นเวทีประกาศศักยภาพของคนไทยผ่านโมเดล “PTG Village” ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของ Ecosystem ในเครือ PTG ที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อตอกย้ำสโลแกน “PT GO FOR MAX” ควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ “อยู่ดี มีสุข” ที่เราตั้งใจส่งมอบประสบการณ์ความสุขให้แฟน ๆ แบบเต็ม MAX ตั้งแต่วินาทีแรก PTG ได้เตรียมมอบสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อคืนกำไรให้ลูกค้า ภายในงานเราได้ยกทัพผลิตภัณฑ์ในเครือ PTG มาร่วมจัดกิจกรรมลด แลก แจก แถม อย่างจุใจ รวมถึงสินค้าลิขสิทธิ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแฟนมอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะ ที่สำคัญ ปีนี้เราได้ขยายสเกลกิจกรรมไฮไลท์อย่าง Fan Zone, Hero Walk และ Meet & Greet ณ PTG Village ให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพื่อให้การมาเยือนงาน ThaiGP ครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งความมันส์ ความคุ้มค่า และความประทับใจให้กับผู้ร่วมชมการแข่งขันทุกคน”
สำหรับการแข่งขันฤดูกาลนี้ PTG ได้ยกระดับยุทธศาสตร์จากการสร้างแบรนด์สู่การสร้างประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นบทบาทการเป็นเจ้าบ้านที่นำศักยภาพของ Ecosystem ฝีมือคนไทย มาอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและทีมแข่งระดับโลก ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรชั้นนำที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการกิจกรรมระดับนานาชาติ พร้อมให้สัมผัสประสบการณ์ระดับ World-Class ที่ “PTG Village” โดยไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในปีนี้ คือการเนรมิตพื้นที่ “PTG Village” ให้เป็นศูนย์รวมบริการแบบ One-Stop Service ที่สะท้อนถึงศักยภาพของ Ecosystem แบรนด์ไทย โดยแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ทั้ง โซนยนตรกรรมและนวัตกรรม นำทัพโดย PT Maxnitron, สถานีบริการน้ำมันพีที, สถานีชาร์จ PT GIGA EV, ก๊าซหุงต้มพีที รวมถึง Autobacs และในโซนอาหารและเครื่องดื่มที่คัดสรรความอร่อยจาก กาแฟพันธุ์ไทย, Coffee World และ Subway มาเติมพลังให้กับแฟนๆ ThaiGP รวมถึงโซนไลฟ์สไตล์และสิทธิพิเศษ ที่รวบรวมบริการจาก Max Card, MaxMe และ Maxbit มาอำนวยความสะดวกแบบไร้รอยต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกความต้องการของผู้ร่วมงานจะได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
ทั้งนี้ การแข่งขัน PT Grand Prix of Thailand 2026 จะระเบิดความมันส์ขึ้นในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2569 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแฟนความเร็วสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษที่ PTG Village และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ระดับโลกได้ตลอดการแข่งขัน