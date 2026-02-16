บิทคอยน์ทรุดหนัก 22% วิกฤตไตรมาส 1 เลวร้ายสุดในรอบ 8 ปี

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดศักราชด้วยความผันผวนอย่างรุนแรง โดยราคาบิทคอยน์ (Bitcoin) ปรับตัวดิ่งลงแล้วกว่า 22.3% นับตั้งแต่ต้นปี จากระดับเปิดทำการที่ราว 87,700 ดอลลาร์ ร่วงลงมาทดสอบจุดต่ำสุดบริเวณ 68,000 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นมูลค่าที่หายไปกว่า 20,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ สถานการณ์นี้กำลังสร้างความกังวลครั้งใหญ่แก่นักลงทุนว่า ไตรมาสที่ 1 ของปีนี้อาจกลายเป็นไตรมาสแรกที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ 8 ปี นับตั้งแต่วิกฤต “ตลาดหมี” ครั้งใหญ่เมื่อปี 2561 และที่น่าจับตาคือ หากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ราคายังปิดในแดนลบ จะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บิทคอยน์ปิดแดงติดต่อกันทั้งสองเดือนแรกของปี
ย้อนรอยอดีต สัญญาณเตือนภัยจากสถิติไตรมาส 1
ข้อมูลจาก CoinGlass แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอนุพันธ์คริปโทฯ ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่ากังวล โดยระบุว่าหากสถานการณ์ราคายังไม่กระเตื้องขึ้น บิทคอยน์กำลังเดินหน้าทำสถิติผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ตลาดเผชิญภาวะหมีอย่างหนักและราคาร่วงลงเกือบ 50% ภายในสามเดือนแรก
สถิติในอดีตบ่งชี้ว่า ไตรมาสแรกมักเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับบิทคอยน์ โดยในรอบ 13 ปีที่ผ่านมา มีถึง 7 ครั้งที่ราคาปิดตัวในแดนลบในไตรมาสนี้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ปี 2568 ที่ผ่านมาซึ่งราคาปรับลดลง 11.8% และปี 2563 ที่ลดลง 10.8% แต่ครั้งที่หนักหนาสาหัสที่สุดคือปี 2561 ที่มูลค่าหายไปถึง 49.7%
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนยังคงมองโลกในแง่ดี โดย Daan Trades Crypto นักวิเคราะห์อิสระ ตั้งข้อสังเกตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า “ไตรมาสแรกของปีขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนตามธรรมชาติอยู่แล้ว” พร้อมเสริมว่า “จากข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต จึงอาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 โดยทั่วไปไม่ได้เป็นตัวชี้วัดทิศทางของราคาในช่วงเวลาที่เหลือของปีเสมอไป”
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่? ลุ้นระทึก ‘มกรา-กุมภา’ แดงเดือดต่อเนื่อง
ประเด็นที่น่าจับตามองเป็นพิเศษในขณะนี้คือ ความเป็นไปได้ที่บิทคอยน์จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในทางลบ กล่าวคือ การปิดตลาดในแดนลบติดต่อกันทั้งในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เป็นครั้งแรก
สถิติระบุว่า ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา บิทคอยน์สูญเสียมูลค่าไปแล้ว 10.2% และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ราคายังคงปรับตัวลงอีก 13.4% (ณ ขณะที่รายงาน) ซึ่งหากต้องการหลีกเลี่ยงการปิดเดือนกุมภาพันธ์ในแดนลบ ราคาบิทคอยน์จำเป็นต้องดีดตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ ให้ได้ก่อนสิ้นเดือน ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งในสภาวะตลาดปัจจุบัน
ในขณะที่เหรียญรองอย่าง อีเทอเรียม (Ether) ก็เผชิญชะตากรรมที่ไม่ต่างกัน โดยราคาปรับตัวลงกว่า 34.3% นับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งกำลังจะกลายเป็นไตรมาสแรกที่แย่ที่สุดเป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์ของเหรียญนี้
มุมมองผู้เชี่ยวชาญแค่ “การปรับฐาน” ไม่ใช่ “การพังทลายของโครงสร้าง”
ท่ามกลางความตื่นตระหนกของตลาด Nick Ruck ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ LVRG Research ได้ให้สัมภาษณ์กับ Cointelegraph โดยวิเคราะห์ว่า การลดลงของราคา BTC ในปัจจุบันท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีอยู่ “สะท้อนให้เห็นถึงระยะการปรับฐานตามปกติ (regular correctional phase) มากกว่าจะเป็นการพังทลายของโครงสร้างในทิศทางระยะยาวของสินทรัพย์”
Ruck มองว่า “แม้ว่าแรงกดดันในระยะสั้นอาจทวีความรุนแรงขึ้นหากปัจจัยลบทางมหภาคยังคงดำเนินต่อไป แต่รูปแบบในอดีตแสดงให้เห็นว่าความยืดหยุ่นของบิทคอยน์มักนำไปสู่การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในเดือนต่อๆ มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการยอมรับจากนักลงทุนสถาบันและพลวัตของวงจร Halving ยังคงช่วยเสริมศักยภาพของมันอย่างต่อเนื่อง”
ล่าสุด ข้อมูลจาก CoinGecko ระบุว่า บิทคอยน์ได้เข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกันของการขาดทุน โดยราคาลดลง 2.3% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และมีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 68,670 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนรายงานฉบับนี้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป