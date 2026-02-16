กรุงไทยเปิดตัวบัตรเดบิต'พระแม่ลักษมี'เสริมพลังความรัก-ความมั่งคั่ง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)เอาใจสายมูเปิดตัวบัตรเดบิต“กรุงไทย แคร์ พระแม่ลักษมี” ภายใต้แนวคิด “เทพคุ้มครอง บัตรคุ้มภัย” ผสานความศรัทธาและการคุ้มครองไว้ในบัตรเดียว โดดเด่นด้วยหน้าบัตรลายพระแม่ลักษมี สื่อความหมายถึงการเสริมความมั่งคั่งควบคู่การประทานพรด้านความรักและความเมตตา
บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ พระแม่ลักษมี ออกแบบหน้าบัตรเป็นภาพองค์พระแม่ลักษมี เทพแห่งความงดงาม ความเจริญรุ่งเรือง และความรัก โดยสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพย์สิน โชคลาภ ความสำเร็จ ความรัก และความเมตตา พร้อมมอบทั้งความอุ่นใจจากความคุ้มครอง ควบคู่ความหมายมงคลที่พกพาได้ในทุกวัน ทั้งนี้ สมัครบัตรเดบิต “กรุงไทย แคร์ พระแม่ลักษมี” ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2569 รับฟรี “สร้อยข้อมือสีชมพู พร้อมจี้ดอกบัว สัญลักษณ์ประจำองค์พระแม่ลักษมี” เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
บัตรกรุงไทย แคร์ พระแม่ลักษมี มีค่าธรรมเนียมรายปี 599 บาท และค่าธรรมเนียมการออกบัตร 100 บาท โดยมอบความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง สูงสุด 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลที่ร่วมรายการกว่า 350 แห่งทั่วประเทศ คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์หรือโดยสาร คิดเป็นการจ่ายเฉลี่ยเริ่มต้นเพียงวันละ 2 บาท รับประกันภัยโดยบมจ. ทิพยประกันภัย