กรุงศรี ออโต้โชว์ยอดสินเชื่อใหม่พุ่ง 6%-ช่องทางดิจิทัลมาแรง

‘กรุงศรี ออโต้’ผู้ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY) เผยผลประกอบการปี 68 เติบโตเหนือตลาด ด้วยยอดสินเชื่อใหม่รวมทุกผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 153,100 ล้านบาท เติบโต 6% จากปีก่อนหน้าท่ามกลางภาวะตลาดสินเชื่อยานยนต์ที่ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว ชี้ถึงจุดเปลี่ยนผ่านของตลาดสินเชื่อยานยนต์ หลังสัดส่วนสินเชื่อใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลในปี 2568 พุ่งแตะ 30% พร้อมเดินหน้าขยายพอร์ตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
นางสาวชญาน์ธิป พันธุ์มณี ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปี 2568 กรุงศรี ออโต้ ยังคงครองความเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อยานยนต์ ด้วยยอดสินเชื่อใหม่รวม 153,100 ล้านบาท เติบโต 6% จากปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการเร่งทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลอย่างจริงจัง ผ่านนวัตกรรมสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลบนแอป โก บาย กรุงศรี ออโต้ รวมถึงการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลกับพันธมิตรในอีโคซิสเต็ม ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลพุ่งแตะ 30% ของยอดสินเชื่อใหม่ทั้งหมดในปีที่ผ่านมา
"ปีที่ผ่านมาตลาดสินเชื่อยานยนต์เติบโตในระดับจำกัดเพียงราว 0.5% คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 400,500 ล้านบาท ท่ามกลางแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจ ระดับหนี้ครัวเรือน และกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ส่งผลให้ผู้บริโภคเพิ่มความรอบคอบในการตัดสินใจซื้อรถ และทำให้กระบวนการปิดการขายของดีลเลอร์ใช้เวลานานขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้โครงสร้างการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อยานยนต์เปลี่ยนไป โดยผู้ให้บริการสินเชื่อต้องเข้ามามีบทบาทเชิงรุกในการขับเคลื่อนการตัดสินใจของลูกค้ามากขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน"
สำหรับ 3 ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของกรุงศรี ออโต้ ในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย
การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นระยะยาวให้กับทั้งลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ และการขยายธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง พร้อมก้าวขึ้นครองความเป็นอันดับหนึ่งของตลาดสินเชื่อยานยนต์ไทยมาอย่างยาวนาน
ดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม ยกระดับความเร็วและประสบการณ์ลูกค้า โดยเร่งพัฒนาโซลูชันสินเชื่อดิจิทัลครบวงจรเพื่อมอบ “ความง่าย สะดวก และรวดเร็ว” ให้กับผู้ใช้รถอย่างต่อเนื่อง ผ่านนวัตกรรมสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลครบทุกผลิตภัณฑ์บนแอป โก บาย กรุงศรี ออโต้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นตัดสินใจด้านการเงินได้ตั้งแต่ก่อนเข้าดีลเลอร์ ยกระดับบทบาทของผู้ให้บริการสินเชื่อจากขั้นตอนปลายทางสู่จุดเริ่มต้นของการเลือกซื้อรถในยุคปัจจุบัน
จากผู้ให้บริการสินเชื่อ สู่ระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจร โดยเดินหน้าต่อยอดการเป็นมากกว่าผู้ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ (Beyond Auto Finance) ผ่านการพัฒนาแอป โก บาย กรุงศรี ออโต้ แพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์รวมทุกเรื่องของผู้ใช้รถไว้ในที่เดียว ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนตัดสินใจซื้อรถ ระหว่างการใช้รถและผ่อนชำระ ไปจนถึงหลังการเป็นเจ้าของรถ และกลับมาเป็นลูกค้าอีกครั้ง ซึ่งในปี 2568 มีฐานผู้ใช้รถเพิ่มขึ้น 34% แตะ 5.9 ล้านราย โดยมี GO Auto Station ตลาดรถมือสองครบวงจร เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการเชื่อมต่อพาร์ทเนอร์ออนไลน์ พันธมิตร “กรุงศรี ยูสด์ คาร์” และฐานผู้ใช้เข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ และเร่งการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
สำหรับในปี 2569 กรุงศรี ออโต้ จะยังคงเดินตามแผนกลยุทธ์ ‘SEE Beyond’ ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของกรุงศรี กรุ๊ป “One Krungsri ผนึกกำลังเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ผ่านการพัฒนาโซลูชันที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดสินเชื่อยานยนต์ไทย ทั้งในแง่ผลการดำเนินงานที่เน้นความยั่งยืนของธุรกิจ ความเชื่อมั่นของลูกค้า และการสร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้นต่อไป