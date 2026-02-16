หุ้นปิดเช้าบวก 4.40 จุด แรงส่ง DELTA ผนึก GULF-KBANK สู้แรงขายทำกำไร เม็ดเงินไหลเข้ากลุ่ม Value

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 11,434.81 จุด เพิ่มขึ้น 4.40 จุด (+0.31%) มูลค่าซื้อขายราว 29,978.18 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยทำจุดต่ำสุด 1,432.74 จุด และจุดสูงสุด 1,447.68 จุด
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งผันผวนออกข้างอิงทางบวก ยังได้ Sentiment โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพสูง อย่างไรก็ตาม ตลาดเผชิญแรงขายทำกำไรบ้างหลังจากขึ้นมามากแล้ว
เช้านี้ DELTA ปรับตัวขึ้นหลังการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 4/68 ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย รวมทั้ง KBANK และ GULF ปรับตัวขึ้นรับข่าว GULF รุกคืบเข้าถือหุ้นเพิ่ม ทำให้ภาพดัชนียืนแดนบวกได้
ขณะที่สภาพัฒน์แถลงตัวเลข GDP ของไทยเช้านี้มองเป็นบวกแต่ผลยังจำกัด แม้ว่า GDP ในไตรมาส 4/68 จะขยายตัวดีกว่าคาดมาก สะท้อนว่าที่ผ่านมาตลาดประเมินเศรษฐกิจไทยอ่อนแอมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ภาพรวมทั้งปี 68 การเติบโตของ GDP ยังต่ำกว่าภูมิภาค และยังต้องติดตามในไตรมาส 1/69 ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร เนื่องจากภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัวดีขึ้น แต่ภาคการส่งออกจะเติบโต QoQ ได้หรือไม่ เพราะเริ่มเห็นผลกระทบจากภาษีการค้าของสหรัฐ
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งคล้ายภาคเช้า แต่ต้องระวังแรงขายทำกำไร เนื่องจากขึ้นมามาก Valuation ตึงตัว ประกอบกับตลาดหุ้นภูมิภาคปิดทำการเนื่องในเทศการตรุษจีน ทำให้มีภาพผันผวนบ้าง ขณะที่การเปิดเผยตัวเลข CPI สหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย สะท้อนว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงยังมีความกังวลภาวะฟองสบู่ AI และการเกิด AI Disruption กดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ทำให้เม็ดเงินไหลออกจาก Growth Stocks มายังกลุ่ม Value ซึ่งเป็นบวกต่อหุ้นไทย แต่ Valuation โดยรวมตึงตัวแล้ว โดยวันศุกร์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเริ่ม Short Futures มากขึ้น ยังต้องติดตามทิศทางเม็ดเงินจากต่างชาติต่อไป รวมทั้งประเด็นการเมืองที่มีปัจจัยรบกวน อาทิ โอกาสที่จะเกิดความไม่สงบนอกสภาฯ รวมทั้งโอกาสจะมีการเลือกตั้งใหม่ หนุนให้มีแรงขายทำกำไรออกมาบ้าง โดยให้กรอบแนวรับ 1,430 จุด และแนวต้าน 1,444 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,834.28 ล้านบาท ปิดที่ 199.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,298.99 ล้านบาท ปิดที่ 60.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,738.59 ล้านบาท ปิดที่ 13.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,591.70 ล้านบาท ปิดที่ 30.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,241.95 ล้านบาท ปิดที่ 164.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท