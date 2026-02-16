AURA ไขข้อสงสัย กระแสเงินสดติดลบ

" ออโรร่า ดีไซน์ " แจง กระแสเงินสดติดลบ สะท้อนการเติบโตพอร์ตทอง–ขายฝาก มากกว่าสัญญาณลบ
กลายเป็นประเด็นที่นักลงทุนตั้งคำถาม สำหรับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Cash Flow from Operations: CFO) ที่ติดลบในช่วงที่ผ่านมาของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (AURA) ซึ่งหากพิจารณาตามโครงสร้างธุรกิจค้าทองคำ และสินเชื่อทอง จะพบว่า “กระแสเงินสดติดลบ” สะท้อนถึง “การขยายตัวของพอร์ตขายฝาก และการลงทุนในสินค้าคงเหลือ”
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (AURA) ระบุว่า กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Cash Flow from Operations: CFO) ที่ติดลบ ไม่ใช่สัญญาณลบเสมอไป เพราะในธุรกิจขายฝากทองเป็นการจ่ายเงินสดออกไปจากการรับขายฝากทอง (บริษัทได้ทองมาเป็นหลักประกัน) ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบได้ ซึ่งสะท้อน “การขยายตัว” ไม่ใช่ปัญหาสภาพคล่อง และทองที่ได้มาเป็นหลักประกัน หากลูกค้าไม่มาต่อสัญญา หรือไถ่ถอน บริษัทสามารถยึดทองนั้นมาได้เลย ซึ่งต้นทุนที่รับทองจะต่ำกว่าราคาทองปกติ 10-20%
ดังนั้นตัวชี้วัดสำคัญกว่ากระแสเงินสดในธุรกิจประเภทนี้ ควรพิจารณาเรื่องอัตราหนี้เสีย (NPL) ความสามารถในการติดตามหนี้รวมถึงมูลค่าหลักประกันที่เปลี่ยนแปลงไป หากหนี้เสียต่ำและหลักประกันยังมีมูลค่าสูง ซึ่งความเสี่ยงโดยรวมถือว่ายังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้
ในช่วงที่ผ่านมา AURA มีการขยายสาขาและต้องใช้เงินสดในการซื้อทองคำมาวางจำหน่ายหน้าร้าน ส่งผลให้เงินสดลดลง ขณะที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างงบการเงิน และถือเป็นลักษณะปกติของธุรกิจค้าทองคำและสินเชื่อที่มีทองเป็นหลักประกัน
ขณะที่ความเสี่ยงด้านหนี้เสียในช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้น ลูกค้ามีแรงจูงใจไถ่ถอนทองคืน เนื่องจากมูลค่าทองสูงกว่าเงินกู้ที่ได้รับ ทำให้ความเสี่ยงหนี้เสียมีแนวโน้มต่ำ ในทางกลับกันหากราคาทองปรับตัวลดลงและอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน อาจเกิดกรณีลูกค้าเลือกไม่ไถ่ถอน เนื่องจากมูลค่าทองต่ำกว่าเงินกู้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักของธุรกิจประเภทนี้
สำหรับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาทองที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอลง และส่งผลให้รอบหมุนเวียนสินค้า (Inventory Turnover Rate) ช้าลง สินค้าคงเหลือจึงอาจสูงขึ้นตามธรรมชาติของตลาด
อย่างไรก็ดี AURA มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการในธุรกิจทอง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทำให้เมื่อทองขึ้นหรือลง AURA สามารถบริหารพอร์ตทั้งฝั่งขาออกและรับซื้อได้ตามความเหมาะสม และตามการปรับตัวขึ้นลงของราคาทอง สนับสนุนให้ธุรกิจค้าปลีกทองคำ และธุรกิจขายฝาก “ทองมาเงินไป” มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินหลัก ที่พร้อมสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน เพื่อขยายธุรกิจต่อไป
ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) ระบุว่า ปัจจัยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบเป็นเรื่องธรรมชาติของธุรกิจในช่วงเติบโตที่จะต้องเพิ่มสต็อกทองคำสำหรับการขยายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AURA ที่มุ่งเน้นการเติบโตด้วยการให้สินเชื่อขายฝากทอง ซึ่งจะส่งผลให้ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เหมือนกับธุรกิจสินเชื่อทั่วไป อาทิ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบในช่วงการขยายพอร์ตสินเชื่อ
สำหรับประเด็นเรื่องหุ้นกู้ภายใต้วงเงิน 5,000 ล้านบาท บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างแข็งแกร่ง ในกรณีทองโดนโจรกรรมไม่น่ากังวล โดยความเสียหายทั้งจำนวน 13.3 ล้านบาท ถูกครอบคลุมโดยประกัน และเป็นสัดส่วนน้อยเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทกว่า 2 หมื่นล้านบาท