TEKAคว้างาน Lotus’s บางพลี -ดัน Backlog พุ่งแตะ 3.4พันล.

“ฑีฆาก่อสร้าง ” คว้างานห้างสรรพสินค้า จากค่ายซีพี แอ็กซ์ตร้า โครงการ Lotus’s New Hypermarket Bang Plee
(LNBP) มูลค่าโครงการ 373.43 ลบ. ดันงานในมือ (Backlog) พุ่งแตะ 3,461 ลบ. สะท้อนศักยภาพผู้นำงานก่อสร้างอย่างมั่นคง
ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่จาก บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อโครงการ Lotus’s New Hypermarket Bang Plee (LNBP) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานภายนอก รวมที่จอดรถ มูลค่าโครงการ 373.43 ลบ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โดย TEKA ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงานก่อสร้าง มีกำ=หนดเริ่มต้นก่อสร้างกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2569 งานใหม่ที่ได้รับในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ แต่ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ที่เป็นห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สนับสนุนงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นเป็น 3,461 ลบ.
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างยื่นประมูลมากกว่า 15-20 โครงการ และตั้งเป้าหมายคว้างานใหม่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 -1,500 ลบ. ต่อปี เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโครงการ และกระจายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ TEKA ยังมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย มีสภาพคล่องที่มั่นคง เพื่อรับมือความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น และพร้อมมองหาโอกาสการเติบโตในอนาคตระยะยาวอย่างยั่งยืน ตอกย้ำจุดยืนของบริษัทในฐานะผู้รับเหมาชั้นนำของประเทศไทย ที่ยึดมั่นในคุณภาพ มาตรฐาน และความเชื่อมั่นจากพันธมิตรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง