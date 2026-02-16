สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 4/68 โต 2.5% จากตลาดคาดโต 1.4%

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ ระบุว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 4/68 ขยายตัว 2.5% เร่งขึ้นจากการขยายตัว 1.2% ในโตรมาส 3/68 เป็นผลจากการปรับตัวดีขึ้นของภาคนอกเกษตรทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและกลุ่มบริการ โดยเฉพาะสาขาการผลิตสินค้าอุตสาทกรรม สาขาการทำเหมืองแร่
ด้านการใช้จ่าย อุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้นทั้งการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลและการสะสมทุนถาวรเบื้องต้น ส่วนการส่งออกสินค้าและบริการชะลอลง
รวมทั้งปี 2568 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.4%