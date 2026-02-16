NKTเตรียมเปิด “นครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์”เพิ่มหอผู้ป่วยแบบ VIP

โรงพยาบาลนครธน กางแผนธุรกิจปี 2569 เตรียมเปิด “นครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์” เจาะตลาดผู้สูงอายุ และเปิดหอพักผู้ป่วยแบบ VIP กลางปีนี้ ตอกย้ำกลยุทธ์โรงพยาบาลเฉพาะทาง มุ่งรักษาโรคซับซ้อน พร้อมวางงบลงทุนรวม 282 ล้านบาท เสริมทัพบริการ พร้อมตั้งเป้ารายได้เติบโต 10 –15% หนุนอนาคตยั่งยืน
รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) หรือ NKT เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจปี 2569 บริษัทฯ เตรียมเปิดโครงการ “นครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์” ในช่วงกลางปีนี้ ซึ่งเป็นโครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวม รวมถึงแผนเปิดหอพักผู้ป่วยในแบบ VIP ในไตรมาส 2/2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายเตียงโรงพยาบาลนครธน เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยและขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ กลยุทธ์หลักของ NKT มุ่งเน้นการเติบโตผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ พร้อมตอกย้ำความเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคยากซับซ้อน โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพควบคู่การลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษา เพิ่มความแม่นยำ และสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการในระยะยาว
แพทย์หญิงศิเรมอร ทองสิมา ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ NKT เปิดเผยว่า ในด้านการขยายตลาด บริษัทฯ เดินหน้าทำการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ โดยภายในประเทศเน้นสร้างแบรนด์ของกลุ่มโรงพยาบาลนครธน เพื่อเสริมการรับรู้ในมาตรฐานการรักษา เพิ่มการจดจำ และบริหารต้นทุนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์เฉพาะทางที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่ ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์มะเร็ง ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ ศูนย์สุขภาพเด็ก ศูนย์สุขภาพสตรี ขณะที่ตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้ จากลูกค้าหลักในกลุ่มจีน (expat) และพม่า พร้อมแผนขยายฐานลูกค้าจากบังกลาเทศ ตั้งเป้าเพิ่มรายได้จากต่างประเทศเติบโต 15% จากปี 2568
สำหรับความคืบหน้าโครงการลงทุนหลักทั้ง 3 โครงการ ประกอบด้วย โรงพยาบาลนครธน 2 ซึ่งเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568 ขณะที่โครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ มีความคืบหน้ารวม 73% คาดว่าจะเปิดบริการกลางปี 2569 และโครงการขยายเตียง Ward VIP ชั้น 12 จำนวน 20 ห้อง มีความคืบหน้า 77% เตรียมเปิดให้บริการในไตรมาส 2/2569 รองรับดีมานด์ผู้ป่วยระดับพรีเมียม
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เตรียมงบลงทุนรวมในปี 2569 จำนวน 282 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการขยายเตียง 64 ล้านบาท แผนปรับปรุงส่วนขยายเพิ่มศักยภาพ 24 ล้านบาท แผนปรับปรุงระบบเครื่องจักรและสาธารณูปโภค 33 ล้านบาท และงบลงทุนเครื่องมือแพทย์ใหม่และทดแทน มูลค่า 161 ล้านบาท เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพ และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
“NKT ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตในอัตรา 10–15% จากปัจจัยสนับสนุนสำคัญหลายอย่าง ทั้งการเปิดให้บริการโรงพยาบาลนครธน 2 อย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2568 ทำให้มีการรับรู้รายได้ต่อเนื่อง รวมถึงการเตรียมเปิดโครงการ นครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ ในช่วงกลางปี 2569 และแผนเปิดหอพักผู้ป่วยในแบบ VIP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายเตียงโรงพยาบาลนครธน จะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วย และขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ” แพทย์หญิงศิเรมอร กล่าว