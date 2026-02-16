88THปรับทัพ มุ่งสู่ New S-Curve

88(ไทยแลนด์) ปรับทัพบริหารรับปี 69 ตั้ง "ดุษิต จงสุทธนามณี" นั่งประธานบอร์ด พร้อมดัน "Founder & CCO" คุมบังเหียนรักษาการ CEO ย้ำความเชื่อมั่น! ผสาน ธรรมาภิบาลแกร่งเข้ากับจิตวิญญาณผู้ก่อตั้ง มุ่งทะยานสู่ New S-Curve
บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ “88TH” ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งปัจจุบันมี 3 แบรนด์หลัก ประกอบด้วย 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบรนด์ LYO (ไลโอ) 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ Hone (โฮน) 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ ver.88 (เวอร์.88) ประกาศปรับโครงสร้างการบริหารระดับสูงครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายดุษิต จงสุทธนามณี ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทคนใหม่
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป พร้อมแต่งตั้ง นางสาว นพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้ง (Founder) /กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย (CCO) ขึ้นดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Acting CEO) อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานในช่วงการเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น และต่อเนื่อง โดยอาศัยความเข้าใจลึกซึ้งในรากฐานธุรกิจของผู้ก่อตั้ง ผสานกับกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายดุษิต จงสุทธนามณี เปิดเผยในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ ว่า การปรับทัพในครั้งนี้ถือเป็นจังหวะเชิงกลยุทธ์ (Strategic Move) ของบริษัทในการรวมพลังระหว่าง "การกำกับดูแลที่รัดกุม" และ "การตลาดเชิงรุก" ซึ่งสอดรับกับการก้าวขึ้นมารับตำแหน่งรักษาการ CEO ของ นางสาว นพรัตน์ มาลัยวงค์ ในฐานะผู้ก่อตั้งและแม่ทัพฝ่ายขาย (CCO) ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Transition) เนื่องจากมีความเข้าใจใน DNA ขององค์กรอย่างลึกซึ้ง และพร้อมที่จะนำนวัตกรรมทางการตลาดมาสร้างการเติบโตของรายได้ในยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
“ทั้งนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณ คุณวรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ ประธานกรรมการบริษัท และ คุณณัฐฐินี ชวนะนิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ได้วางรากฐานที่สำคัญและทุ่มเทให้แก่บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยการส่งไม้ต่อในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างความเติบโตในระยะยาวตามที่บริษัทฯ ได้วางไว้ ซึ่งภารกิจหลักของผมคือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสรวมถึงมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อสนับสนุนให้ทีมบริหารสามารถรุกตลาดได้อย่างมั่นใจ และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น"
ด้าน นางสาวนพรัตน์ มาลัยวงค์ ในฐานะรักษาการ CEO กล่าวเสริมว่า "ในฐานะหนึ่งในผู้ก่อตั้ง ดิฉันพร้อมที่จะนำประสบการณ์และแรงบันดาลใจทั้งหมดกลับมาขับเคลื่อนบริษัทฯ อย่างเต็มกำลัง โดยเน้นความคล่องตัว (Agility) และการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อนำพา 88TH ไปสู่เป้าหมายใหม่ในปี 2569 นี้ โดยแผนงานดังกล่าวจะดำเนินการควบคู่กับประธานกรรมการคนใหม่ เนื่องจาก “นายดุษิต จงสุทธนามณี” เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญสูงด้านกลยุทธ์ และการบริหารจัดการธุรกิจ อีกทั้งยังมีประสบการณ์โดดเด่นในด้านการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน รวมถึงบริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล