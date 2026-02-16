หุ้นแกว่งตัวสร้างฐาน จับตาตัวเลข GDP-งบ บจ.-เกาะติดคืบหน้าจัดตั้งรัฐบาลใหม่

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวในกรอบ โดยภาพของตลาดยังเป็นการสร้างฐาน หลังจากปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมาในสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยที่ตลาดหุ้นหลายประเทศในเอเชียเริ่มหยุดทำการในเทศกาลตรุษจีน ประกอบกับยังคงติดตามปัจจัยการเมืองในประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งผ่านพ้นไป และรอติดตามการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/68 และแนวโน้มปี 2569 ของสภาพัฒน์ฯในวันนี้ โดยให้แนวต้าน 1,450 จุด แนวรับ 1,410 จุด