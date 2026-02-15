RTชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด412.1 ล้านบาท

RT ประกาศชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด RT262A ครั้งที่ 1/65 มูลค่า 412.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้าย สะท้อนวินัยการเงิน บริหารสภาพคล่องมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตต่อเนื่อง มุ่งรับงานมาร์จิ้นสูง เร่งส่งมอบงาน เพิ่มกระแสเงินสด
นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT กล่าวว่า ได้ดำเนินการชำระคืนหุ้นกู้ RT262A ที่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/65 ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 ก.พ.69 จำนวน 412.1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ครบเต็มจำนวน
“การระดมทุนออกหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ลงทุนในโครงการก่อสร้างใหม่ที่บริษัทเข้าประมูลและรับงาน อีกทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โครงการก่อสร้าง และการชำระเงินกู้กับสถาบันทางการเงิน”
ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารกระแสเงินสดและเสริมความแข็งแกร่งของฐานะการเงินมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคู่กับการรักษาอัตรากำไรและเพิ่มกระแสเงินสด สะท้อนจากกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากไตรมาส 1/68 ติดลบ 73 ล้านบาท พลิกมาเป็นบวกในไตรมาส 2/68 ที่ 69 ล้านบาท และไตรมาส 3/68 ที่ 185 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจทยอยฟื้นตัวดีขึ้น และมีความพร้อมในการชำระคืนหุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้ครบตามกำหนด
“RT ยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนโครงการและค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเร่งส่งมอบงาน เพื่อลดรายได้ค้างรับและเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสด เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ควบคู่กับกลยุทธ์คัดเลือกรับงานที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การกระจายความเสี่ยงผ่านการรับงานที่หลากหลาย พร้อมเพิ่มสัดส่วนงานที่สามารถรับรู้รายได้เร็ว เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง” นายชวลิต กล่าว