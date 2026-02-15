ILMเปิดตัวตู้เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ชูดีไซน์พรีเมียมในงบที่ลูกค้าเข้าถึงได้

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เปิดตัว“PI WARDROBE” ครั้งแรกกับระบบตู้เสื้อผ้ากึ่งบิลต์อิน แบบ Masstige Luxury ผสานความหรูหราของดีไซน์ระดับพรีเมียมในราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองและเทรนด์ Quality Living การอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า รองรับการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญด้านฟังก์ชัน ตั้งเป้ารายได้ผ่านช่องทางค้าปลีก80 ล้านบาท
น.ส.พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และการค้า บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM กล่าวว่า อินเด็กซ์ฯ ได้คิดพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำอินไซต์ลูกค้าปัจจุบันในการเลือกช้อปสินค้าอย่างชาญฉลาด ที่ให้ความคุ้มค่าและยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้อย่างครบถ้วน ซึ่ง Masstige (Mass + Prestige) คือแนวคิดหลักของ PI WARDROBE ระบบตู้เสื้อผ้ากึ่งบิลต์อินใหม่ล่าสุด เพื่อส่งต่อประสบการณ์ช้อประดับพรีเมียมที่ “เอื้อมถึง” (Affordable Luxury) แต่ยังคงไว้ด้วยคุณภาพ ดีไซน์ โดยไม่ต้องจ่ายแพง
ปัจจุบันตู้เสื้อผ้ากำลังเปลี่ยนผ่านจากเดิมที่เป็นตู้แบบลอยตัว (Loose Furniture) เน้นฟังก์ชันจัดเก็บทั่วไป ล่าสุดได้ถูกยกระดับไปสู่พื้นที่ใช้สอยที่ออกแบบมา เพื่อตอบรับการใช้จริงชีวิตที่หลากหลาย อินเด็กซ์ฯ จึงหาทางออกด้วยทางเลือกใหม่ จึงเป็นที่มาของ “PI WARDROBE” INFINITE DESIGN WARDROBE ระบบตู้เสื้อผ้ากึ่งบิลต์อิน ที่เลือกได้เองทุกดีเทล งบไม่บานปลาย’ ครั้งแรกในรอบหลายปี โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการนำ Function meets Design เพื่อเป็นตู้เสื้อผ้าที่สมบูรณ์แบบ และยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัสดุทั้งหน้าบาน และฟิตติ้งที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี เพื่อความแข็งแรงทนทาน รวมถึงทนต่อความชื้น รองรับการใช้งานที่ยาวนาน โดย ‘PI WARDROBE’ มาพร้อมกับความโดดเด่นที่สำคัญ คือ
•Infinite Design : ดีไซน์ “ยืดหยุ่น”
•Design Curated for you : ดีไซน์สะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัย เทรนด์การแต่งบ้านยุคใหม่
•Design for Real Life : ฟังก์ชันครบ ตอบโจทย์ชีวิตจริง ดีไซน์สวยที่ใช้งานได้จริง
•Quality built to last : วัสดุคุณภาพ ตอบโจทย์ความคุ้มค่าเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
น.ส.พิชพิมพ์ กล่าวว่า “ILM ตั้งใจให้ PI WARDROBE ระบบตู้เสื้อผ้ากึ่งบิลต์อิน เอกสิทธิ์เฉพาะ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำให้การใช้ชีวิตเป็นง่ายและมีอิสระในการเลือกแมตช์ดีไซน์ได้เอง มาพร้อมคุณภาพและความคุ้มค่าที่ไม่ต้องจ่ายแพง โดยวางกลุ่มเป้าหมายลูกค้าช่วงอายุ 25–55 ปี ที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีดีไซน์และคุณภาพของวัสดุที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเราได้เพิ่มการรับประกับโครงสร้างจากเดิม 1 ปี เพิ่มเป็น 2 ปี (ตั้งแต่ 1 เม.ย.นี้เป็นต้นไป) และยังรับประกันระบบฟิตติ้ง 25 ปีอีกด้วย พร้อมทั้งเรายังมีดีไซน์เนอร์ผู้ช่วยการจัดวางและออกแบบห้องให้ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดหวัง PI จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่จะมาเติมเต็มการอยู่อาศัยทุกรูปแบบอย่างลงตัว โดยวางตั้งเป้าหมาย PI WARDROBE จะสามารถสร้างรายได้เฉพาะในช่องทางค้าปลีก 80 ล้านบาทในปีนี้”