15 หุ้นดังติดจรวดพุ่งแรงหลังเลือกตั้ง! รับเสถียรภาพรัฐบาล'อนุทิน' 300 เสียง

ตลาดหุ้นหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคภูมิใจไทย ชนะเลือกตั้ง และคาดหมายว่าอาจจะมีการตั้งรัฐบาล 300 เสียง จึงได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจำนวน ดูได้จากดัชนีSET มีการปรับตัวขึ้นมากว่า+70จุด และเมื่อไปดูหุ้นตัวดังจะพบว่าผลตอบแทนราคา5วันหลังเลือกตั้ง69มีการปรับราคาขึ้นอย่างมาก
1.VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 5 วัน หลังเลือกตั้ง 69 อยู่ที่ +60.00%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่ +43.16%,ผลตอบแทนราคา 1 ปีอยู่ที่ -52.78%, ราคา ณ 13 ก.พ.69 อยู่ที่ 1.36 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.44/0.77 บาท,ค่าP/E 110.67 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 0.91%,มาร์เก็ตแคป 28,697.75 ล้านบาท
2.FORTH บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ผลตอบแทนราคา 5 วัน หลังเลือกตั้ง 69 อยู่ที่ +39.29%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่ +35.65%,ผลตอบแทนราคา 1 ปีอยู่ที่ -1.89%, ราคา ณ 13 ก.พ.69 อยู่ที่ 7.80 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 10.30/5.45 บาท,ค่า P/E 12.02 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 1.92%,มาร์เก็ตแคป 7,295.92 ล้านบาท
3.JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 5 วัน หลังเลือกตั้ง 69 อยู่ที่ +28.14%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +22.29%,ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -18.94%, ราคา ณ 13 ก.พ.69 อยู่ที่ 10.70 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 14.90/7.35 บาท,ค่า P/E 15.17 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.26%,มาร์เก็ตแคป 15,619.21 ล้านบาท
4.STECON บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 5 วัน หลังเลือกตั้ง 69 อยู่ที่ +26.25%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +59.06%,ผลตอบแทนราคา1 ปีอยู่ที่+134.88%, ราคา ณ 13 ก.พ.69 อยู่ที่ 10.10 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 10.70/3.38 บาท,ค่า P/E -เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคป 15,342.71 ล้านบาท
5.BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 5 วัน หลังเลือกตั้ง 69 อยู่ที่ +24.55%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +20.18%,ผลตอบแทนราคา1 ปีอยู่ที่ -55.08%, ราคา ณ 13 ก.พ.69 อยู่ที่ 2.74 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 6.25/2.00 บาท,ค่าP/E 15.59 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคป 44,097.02 ล้านบาท
6.PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา5วันหลังเลือกตั้ง69อยู่ที่+23.37%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +16.41%,ผลตอบแทนราคา 1 ปีอยู่ที่ -36.06%, ราคา ณ 13 ก.พ.69 อยู่ที่ 4.54 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 7.35/3.00 บาท,ค่าP/E 18.89 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.65%,มาร์เก็ตแคป 20,885.27 ล้านบาท
7.WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 5 วัน หลังเลือกตั้ง 69 อยู่ที่ +21.76%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +26.22%,ผลตอบแทนราคา1 ปีอยู่ที่-10.39%, ราคา ณ 13 ก.พ.69 อยู่ที่ 4.14 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.78/2.26 บาท,ค่าP/E 12.54 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.60%,มาร์เก็ตแคป 61,879.90 ล้านบาท
8.SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา5วันหลังเลือกตั้ง 69 อยู่ที่ +21.24%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +15.78%,ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -5.83%, ราคา ณ 13 ก.พ.69 อยู่ที่ 5.65 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.15/3.92 บาท,ค่า P/E 43.83 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคป 4,605 ล้านบาท
9.MCOT บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 5 วัน หลังเลือกตั้ง 69 อยู่ที่ +20.69%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +59.09%,ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ +32.43%, ราคา ณ 13 ก.พ.69 อยู่ที่ 4.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.30/2.74 บาท,ค่า P/E -เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคป 3,366.79 ล้านบาท
10.GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 5 วัน หลังเลือกตั้ง 69 อยู่ที่ +20.65%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +16.84%,ผลตอบแทนราคา1 ปีอยู่ที่ +23.33%, ราคา ณ 13 ก.พ.69 อยู่ที่ 2.22 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.28/1.31 บาท,ค่า P/E 10.44 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 3.60%,มาร์เก็ตแคป 19,719.22 ล้านบาท
11.GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 5 วันหลังเลือกตั้ง 69 อยู่ที่ +19.10%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +41.92%,ผลตอบแทนราคา 1 ปีอยู่ที่ -%, ราคา ณ 13 ก.พ.69 อยู่ที่ 59.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 59.50/37.75 บาท,ค่า P/E 10.82 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ -%, มาร์เก็ตแคป 885,185.38 ล้านบาท
12.CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 5 วัน หลังเลือกตั้ง 69 อยู่ที่ +18.11%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +26.05%,ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -1.32%, ราคา ณ 13 ก.พ.69 อยู่ที่ 15.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 17.60 / 10.20 บาท,ค่า P/E 9.29 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ +26.05%,มาร์เก็ตแคป 25,408.45 ล้านบาท
13.AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 5 วัน หลังเลือกตั้ง 69 อยู่ที่ +18.06%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +10.24%,ผลตอบแทนราคา 1 ปีอยู่ที่ -25.61%, ราคา ณ 13 ก.พ.69 อยู่ที่ 18.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 25.50/11.20 บาท,ค่าP/E 6.72 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 4.37%,มาร์เก็ตแคป 21,045.00 ล้านบาท
14.PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 5 วัน หลังเลือกตั้ง 69 อยู่ที่ +17.95%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +29.58%,ผลตอบแทนราคา 1 ปีอยู่ที่ +30.50%, ราคา ณ 13 ก.พ.69 อยู่ที่ 9.20 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.50/5.45 บาท,ค่า P/E 16.42 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.80%,มาร์เก็ตแคป 15,364.00 ล้านบาท
15.EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา5วันหลังเลือกตั้ง 69 อยู่ที่ +17.52%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +19.26%,ผลตอบแทนราคา 1 ปีอยู่ที่ +29.84%, ราคา ณ 13 ก.พ.69 อยู่ที่ 3.22 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.88/1.73 บาท,ค่า P/E-เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่-%,มาร์เก็ตแคป 23,914.30 ล้านบาท