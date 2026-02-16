“แลนดี้ โฮม” เปิดตัวโมเดลธุรกิจดีลเลอร์ใหม่ ปักหมุดชลบุรี รุกตลาด EEC ตั้งเป้าขยาย 17 สาขา ใน 5 ปี

“แลนดี้ โฮม” ประกาศรุกครั้งใหญ่ เปิดตัวโมเดลธุรกิจดีลเลอร์ใหม่เจ้าแรกของภาคตะวันออก ลุยตลาดรับสร้างบ้าน 2 แสนล้านบาท ตั้งเป้าขยาย 17 สาขา ภายใน 5 ปี พร้อมเปิดรับสมัครดีลเลอร์ครอบคลุมทั่วประเทศ
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมการอยู่อาศัยและมาตรฐานการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ประกาศเปิดตัว โมเดลธุรกิจดีลเลอร์รูปแบบใหม่ อย่างเป็นทางการ พร้อมลงนามเซ็นสัญญา แลนดี้ โฮม สาขาชลบุรี ซึ่งนับเป็น ดีลเลอร์แห่งแรกในภาคตะวันออก ถือเป็นก้าวสำคัญของการขยายเครือข่ายธุรกิจสู่ภูมิภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ
จากภาพรวมอุตสาหกรรม คาดว่าตลาดรับสร้างบ้านทั่วประเทศมีมูลค่า 200,000 ล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะในจังหวัดหัวเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ มีความต้องการบ้านคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น ทั้งจากกลุ่มครอบครัวรุ่นใหม่ นักลงทุน และผู้ประกอบการท้องถิ่น
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ในธุรกิจรับสร้างบ้าน แลนดี้ โฮม มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบแล้ว กว่า 8,000 หลังทั่วประเทศ โดยรับสร้างบ้าน ครอบคลุมราคาทุกเซกเมนต์ พร้อมกันนี้ แลนดี้ โฮม มุ่งมั่นยกระดับระบบบริหารจัดการและมาตรฐานงานก่อสร้างระดับองค์กร ควบคู่กับการพัฒนา นวัตกรรมการอยู่อาศัย ไปจนถึงการส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพ แข็งแรง ปลอดภัย และได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
โมเดลธุรกิจนี้ ถูกออกแบบในลักษณะเดียวกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมุ่ง คัดสรรพันธมิตรในแต่ละจังหวัด ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งมีความชำนาญด้านการตลาดและการขายในพื้นที่ และมองเห็นศักยภาพในการเติบโตของตลาดรับสร้างบ้านในจังหวัดของตนเอง
ดีลเลอร์จะมีบทบาท การทำตลาดและการขายเป็นหลัก ขณะที่แลนดี้ โฮม จะทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางด้านแบรนด์ การวางกลยุทธ์การตลาด การให้คำปรึกษาเชิงระบบ และการก่อสร้าง ไปจนถึงการส่งมอบบ้านและบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณภาพงานและประสบการณ์ในระดับเดียวกันทั่วประเทศในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
นางสาว พรรัตน์ มณีรัตนะพร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจบริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สาขาชลบุรีถือเป็นตัวอย่างของการผสานจุดแข็งระหว่างแบรนด์ระดับประเทศ กับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ การตลาด และความเข้าใจลูกค้าในพื้นที่อย่างแท้จริง เรามั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะสามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ และขยายตลาดศักยภาพในภาคตะวันออกได้อย่างยั่งยืน
สำหรับ สาขาชลบุรี ซึ่งเป็นดีลเลอร์แห่งแรกในภาคตะวันออกของ แลนดี้ โฮม ได้คัดสรรพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่าง บริษัท เอ็ม บิ้วดิ้ง จำกัด บริษัทออกแบบและตกแต่งภายในชั้นนำของจังหวัดชลบุรี ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในแบบครบวงจร และเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ของตลาดพื้นที่มาอย่างยาวนาน
ภาคตะวันออกถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ และมีมูลค่าตลาดรับสร้างบ้านรวม มากกว่า 25,000 ล้านบาทต่อปี* จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การลงทุน และความต้องการที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงในจังหวัดศักยภาพ อาทิ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
นายโกเมศ นวพรมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บิ้วดิ้ง จำกัด กล่าวว่า กล่าวว่า มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถร่วมกันพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่นี้ เพื่อเจาะตลาดศักยภาพและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับแลนดี้ โฮม
การผสานจุดแข็งระหว่าง ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและงานออกแบบของพันธมิตรท้องถิ่น กับ มาตรฐานการก่อ สร้างและระบบบริหารโครงการของแลนดี้ โฮม ช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาดรับสร้างบ้านภาคตะวันออก และเป็นต้นแบบของการขยายเครือข่ายดีลเลอร์ในจังหวัดศักยภาพอื่น ๆ ทั่วประเทศในระยะต่อไป
สำหรับแผนระยะยาว แลนดี้ โฮม ตั้งเป้า ขยายเครือข่ายดีลเลอร์รวม 17 สาขาภายใน 5 ปี เพื่อครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพทั่วประเทศ โดยเน้น ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในตลาดรับสร้างบ้าน
ภายใต้โมเดลธุรกิจของแลนดี้ โฮม ผู้ร่วมดำเนินงานจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย สิทธิ์เป็นเจ้าของศูนย์รับสร้างบ้านแลนดี้ โฮมประจำจังหวัด บนพื้นที่ศักยภาพ ภายใต้แบรนด์ระดับประเทศ , แบบบ้านพร้อม Plan มากกว่า 300 แบบ ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ มากที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้าน ทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการบริหารงานขาย การให้คำปรึกษาลูกค้าเชิงลึก และการบริหารโชว์รูมอย่างมืออาชีพ ซึ่งช่วยให้การปิดการขายทำได้ง่ายและมีอัตราความสำเร็จสูงขึ้น
โมเดลธุรกิจนี้ ได้รับการออกแบบให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจรับสร้างบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมาก่อน และไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงในส่วนของการควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ ขณะที่กระบวนการก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพ และการบริหารงานก่อสร้างทั้งหมด จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแลนดี้ โฮม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันในทุกจังหวัด.