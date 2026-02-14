เคทีซีอัดแคมเปญรับตรุษจีน-หวังดันยอดโตสูงกว่าช่วงปกติ 25%

เคทีซีเผยแม้ภาพรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งอุตสาหกรรมหดตัวเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา แต่เคทีซียังสามารถดันยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติบโตโดยรวมได้ถึง 3.6% พร้อมจัดแคมเปญใหญ่กระตุ้นใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนคาดว่าในช่วงสัปดาห์เทศกาลยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซียังคงตั้งเป้าสูงกว่าวันปกติเฉลี่ยประมาณ 25% โดยเฉพาะในหมวดกิน ช้อป เที่ยว
นางประณยา นิถานานนท์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดบัตรเครดิต เคทีซี เผย พฤติกรรมการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรในช่วงที่บรรยากาศเศรษฐกิจไม่เติบโตเท่าที่ควร สมาชิกบัตรระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น มีการวางแผนใช้จ่ายโดยมองหาความคุ้มค่าเป็นหลัก จากข้อมูลพบว่าสมาชิกบัตรนำคะแนนสะสมมาแลกเพื่อเป็นส่วนลดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในหมวดร้านอาหาร และท่องเที่ยว และมีการใช้จ่ายในรูปแบบการผ่อนชำระในหมวดที่เป็นยอดใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่จำเป็น เช่น หมวดประกันชีวิต หมวดโรงพยาบาลและหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
"ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนโครงสร้างการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในหมวดที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและการใช้ชีวิตประจำวัน “จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีช่วงเทศกาลตรุษจีน หมวดซูเปอร์มาร์เก็ตเติบโตสูงกว่า 35% เมื่อเทียบกับวันปกติ ขณะที่หมวดร้านอาหารเติบโต 15% และหากเจาะจงร้านอาหารจีนสำหรับครอบครัวเติบโตถึง 100% ส่วนหมวดทองคำและเครื่องประดับเติบโตประมาณ 25%”
ทั้งนี้ จากแนวโน้มดังกล่าว เคทีซีจึงร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อออกแบบสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์การใช้จ่ายและเพิ่มความคุ้มค่าในช่วงเทศกาล ตั้งแต่มื้ออาหารสำหรับครอบครัว การจับจ่ายของไหว้ ไปจนถึงการเดินทางระยะสั้นช่วงวันหยุด โดยมีไฮไลต์ อาทิ
ร้านอาหาร: สิทธิพิเศษจากห้องอาหารจีนกว่า 50 แห่ง ทั้งในโรงแรมและร้านอาหารชื่อดัง มอบส่วนลดสูงสุด 30%
Food Delivery: สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่าทุกประเภท รับส่วนลดสูงสุด 120 บาท ผ่าน GrabFood, LINE MAN, ShopeeFood, Robinhood หรือรับส่วนลดสูงสุด 80 บาท ที่ LINE MAN MART หรือ GrabMart ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569
หมวดซูเปอร์มาร์เก็ต: รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อสแกนจ่ายด้วย VISA QR CREDIT ผ่านแอป KTC Mobile
ห้างสรรพสินค้า: รับคะแนนสะสมสูงสุด X7 สำหรับบัตรเครดิตเคทีซี เจซีบี และแลกรับส่วนลดเพิ่มหรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% สำหรับบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท
ทองคำ: เลือกผ่อนชำระ 0% หรือแลกคะแนนเพื่อรับส่วนลดสูงสุด 20% กับร้านทองชั้นนำที่ร่วมรายการ
ท่องเที่ยว: รับส่วนลดตั๋วเครื่องบินเส้นทางจีน ฮ่องกง และไต้หวัน สูงสุด 1,000 บาท หรือส่วนลด 5–10% ตามเงื่อนไขของสายการบินพันธมิตร
อีกทั้งเคทีซียังสนับสนุนให้สมาชิกใช้คะแนน KTC FOREVER เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้จ่าย เช่น การแลกรับส่วนลดร้านอาหาร หรือสิทธิพิเศษด้านการเดินทาง เพื่อช่วยบริหารค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลให้คุ้มค่ามากที่สุด