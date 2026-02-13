โจรฝรั่งเศสเหิมหนักบุกปล้นคริปโตผู้บริหารไบแนนซ์ พลาดผิดห้องถูกรวบเข้าซังเต

ฝรั่งเศสกลายเป็นพื้นที่อันตรายสำหรับบุคลากรในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลไปแล้ว ล่าสุดเกิดเหตุอุกอาจเมื่อกลุ่มคนร้ายสวมไอ้โม่งพร้อมอาวุธครบมือ พยายามบุกเข้าปล้นบ้านพักโดยมีเป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงของ “Binance France” โชคดีที่ตำรวจฝรั่งเศสสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 รายในเวลาต่อมา Binance ยืนยันพนักงานและครอบครัวปลอดภัยดี เหตุการณ์นี้ตอกย้ำวิกฤต “Wrench Attack” หรือการใช้กำลังทำร้ายเพื่อชิงคริปโตฯ ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ โดยมีฝรั่งเศสเป็นศูนย์กลางการระบาดของยุโรป
ปฏิบัติการล่าปล้นคริปโต บุกผิดห้อง ข่มขู่เพื่อนบ้าน
รายงานจากสื่อท้องถิ่น RTL ระบุถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่เวลาประมาณ 07.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ในย่าน Val-de-Marne ชานกรุงปารีส กลุ่มคนร้าย 3 คนปิดบังใบหน้าด้วยไอ้โม่งและมีอาวุธครบมือ ได้ใช้กำลังบุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอย่างอุกอาจ
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าคนร้ายบุกผิดห้อง โดยได้เผชิญหน้ากับผู้อยู่อาศัยรายอื่น ซึ่งหนึ่งในคนร้ายจึงได้ทำการข่มขู่และเรียกร้องให้เหยื่อบอกเส้นทางไปยังที่พักของ “หัวหน้า Binance France” ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะรื้อค้นทรัพย์สินภายในห้อง ขโมยโทรศัพท์มือถือไป 2 เครื่อง และหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ
จนมุมเพราะย่ามใจ ก่อเหตุซ้ำสองจนถูกรวบ
อย่างไรก็ดีเพียง 2 ชั่วโมงให้หลังจากการก่อเหตุครั้งแรก พลเมืองดีในย่าน Hauts-de-Seine ได้แจ้งตำรวจว่ามีกลุ่มคนพยายามบุกรุกที่พักอาศัยอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงระดมกำลังเข้าสกัดจับและสามารถรวบตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง 3 รายได้ทันควัน
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือที่ถูกขโมยมาจากการบุกรุกครั้งแรก และรถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ต้องหากลุ่มนี้เข้ากับคดีบุกรุกบ้านผู้บริหาร Binance อย่างชัดเจน
Binance เล็งยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด
ทางด้าน Binance ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันกับ Cointelegraph ว่าหนึ่งในพนักงานของบริษัทตกเป็นเป้าหมายของการบุกรุกบ้านจริง แต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวตนหรือตำแหน่งที่ชัดเจน (แม้สื่อท้องถิ่นจะระบุว่าเป็นระดับหัวหน้า) โดยให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยและการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่
“ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดของเรา เรากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิด และกำลังยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพิ่มเติม” โฆษกของ Binance กล่าว
ขณะที่ “ยี่ เหอ” ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Binance ได้โพสต์ข้อความขอบคุณหน่วยตำรวจชั้นยอดของฝรั่งเศส (Brigade de Répression du Banditisme) ที่เข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็ว และยืนยันว่าพนักงานคนดังกล่าวและครอบครัวปลอดภัยแล้ว
วิกฤต “Wrench Attack” ฝรั่งเศสตกเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากตำรวจฝรั่งเศสเพิ่งจับกุมแก๊งลักพาตัว 6 คน ที่ก่อเหตุจับตัวผู้พิพากษาและแม่เพื่อเรียกค่าไถ่เป็นคริปโตฯ สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิทัลในฝรั่งเศสกำลังทวีความรุนแรงขึ้น
นี่คือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดของปรากฏการณ์ “Wrench Attack” หรือการอาชญากรรมในโลกแห่งความเป็นจริงที่มุ่งเป้าทำร้ายร่างกาย ข่มขู่ หรือลักพาตัวนักลงทุนและผู้ถือครองคริปโทฯ เพื่อบังคับให้โอนเหรียญ
ข้อมูลจาก CertiK แพลตฟอร์มความปลอดภัยไซเบอร์ ระบุว่าในปี 2568 คดีลักษณะนี้พุ่งสูงขึ้นถึง 75% ทั่วโลก โดยมีคดีที่ได้รับการยืนยันแล้ว 72 คดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 40.9 ล้านดอลลาร์ (ซึ่งตัวเลขจริงน่าจะสูงกว่านี้มาก) และที่น่าตกใจคือ “ฝรั่งเศส” ครองแชมป์ประเทศที่เกิดเหตุสูงสุดถึง 19 คดีในปีที่ผ่านมา ในขณะที่ทวีปยุโรปโดยรวมมีสัดส่วนการเกิดเหตุสูงถึง 40% ของคดีทั่วโลก.