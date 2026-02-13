ทีทีบีนำร่องใช้เครดิตสกอริ่งของ NCB-ลุยปล่อยสินเชื่อ “แคชทูโก”ตั้งเป้ากว่า 15,000 ล้านบาทในปี 69

ทีทีบีประกาศความเป็นผู้นำการคิดดอกเบี้ยจากเกณฑ์รายได้แบบเดิม สู่การพิจารณาจากคะแนนเครดิตและระดับความเสี่ยง (Risk-based Pricing: RBP) ลูกค้ารายบุคคล ด้วยข้อมูลจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) สร้างความเป็นธรรมและแม่นยำมากขึ้น นำร่องด้วยสินเชื่อบุคคล “แคชทูโก” หวังช่วยปลดล็อกแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน มุ่งส่งเสริมคนมีวินัยทางการเงินให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง
นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทยธนชาต(ทีทีบี)เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีอย่างยั่งยืน ทีทีบีจึงเป็นผู้นำริเริ่มแนวทางการพิจารณาระบบคิดอัตราดอกเบี้ยแบบใหม่ โดยนำร่องกับ สินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก ฉีกกฎ สู่มาตรฐานใหม่ ผ่อนดี เครดิตดี ดอกยิ่งดี เปลี่ยนจากการคิดดอกเบี้ยด้วยเกณฑ์รายได้ สู่การใช้ “คะแนนเครดิต” หรือ เครดิตสกอร์ จาก NCB เป็นเกณฑ์พิจารณาอัตราดอกเบี้ย เพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ทำให้คนที่มีพฤติกรรมผ่อนดี มีคะแนนเครดิตดี จะได้รับรางวัลเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้นกว่าเดิม สะท้อนพฤติกรรมการชำระหนี้ของลูกค้าได้ชัดเจนขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มต้นเพียง 13.99% ต่อปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ คงที่เรทเดียวตลอดสัญญา จากเดิมที่อัตราดอกเบี้ยมักสูงถึง 25%
"ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทีทีบีมุ่งมั่นให้การช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาระการเงินและแก้หนี้อย่างยั่งยืนให้กับคนไทย สำหรับปีนี้ ธนาคารยังคงเดินหน้าช่วยเหลือลูกหนี้ โดยเห็นว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นประเด็นสำคัญระดับประเทศที่น่ากังวล โดยเฉพาะสินเชื่อบุคคล ซึ่งข้อมูลจาก NCB ชี้ว่าเป็นหนี้ที่คนไทยมีมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนถึง 43% ของหนี้ทั้งหมด และมีอยู่ในทุกช่วงอายุตั้งแต่วัยทำงานจนถึงวัยเกษียณ ขณะเดียวกัน การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อดังกล่าวสูงถึง 25% ต่อปี จึงเป็นภาระหนักสำหรับผู้กู้ในทุกช่วงรายได้ ซึ่งปัจจุบันผู้ให้บริการสินเชื่อเกือบทุกรายจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณาด้วยเกณฑ์รายได้ของผู้กู้ ทำให้คนที่วินัยการผ่อนชำระดีแต่อาจมีรายได้ไม่สูง ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยสูงอย่างไม่มีทางเลือก"
ทั้งนี้ ทีทีบีตั้งเป้าหมายช่วยเหลือลูกค้าที่เครดิตดี ให้เข้าถึงสินเชื่อบุคคลด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ดี ผ่านสินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก วงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทภายในปี 2569 โดยผลตอบรับเบื้องต้นหลังจากเริ่มนำเสนอให้กับลูกค้าประมาณ 1 เดือน มีลูกค้าถึง 70% ได้รับอนุมัติสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าการคิดแบบเดิม ช่วยให้ลูกค้าลดภาระดอกเบี้ยลงได้ประมาณ 5% ต่อปี หรือเท่ากับประหยัดได้ประมาณ 20,000 บาท ต่อการกู้เงินทุก 100,000 บาท นอกจากนี้ ทีทีบียังหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้สถาบันการเงินต่างๆ นำแนวคิดการพิจารณาจากคะแนนเครดิตและระดับความเสี่ยง หรือ Risk-based Pricing มาใช้พิจารณาดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีกำลังใจในการรักษาวินัยและเดินหน้าสู่เป้าหมายชีวิตทางการเงินที่ดีได้เร็วขึ้นและยั่งยืน
สำหรับสินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก อัตราดอกเบี้ย 13.99% - 25% ต่อปี วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาทหรือ 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และเลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง 72 เดือน ทั้งนี้ สมมติฐานการคำนวณข้างต้น มาจากวงเงินกู้ 100,000 บาท เป็นระยะเวลา 72 งวด โดยเปรียบเทียบระหว่างกรณีดอกเบี้ย 23% ต่อปี ค่างวด 2,580 บาท/เดือน คิดเป็นดอกเบี้ยทั้งสัญญา 84,587 บาท และดอกเบี้ย 18% ต่อปี ค่างวด 2,290 บาท/เดือน คิดเป็นดอกเบี้ยทั้งสัญญา 63,699 บาท จึงมีส่วนต่างดอกเบี้ย 20,888 บาท
ด้านนางสาวลัษมณ อรรถาพิช ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) กล่าวว่า NCB มีความยินดีที่คะแนนเครดิต (เครดิตสกอร์) ได้ถูกนำมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามระดับความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของ NCB ในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเครดิตของประเทศ ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมทางการเงินให้ถูกนำไปใช้เพื่อการเข้าถึงสินเชื่อที่เหมาะสม เครดิตสกอร์ คือ คะแนนที่สามารถบอกถึงความเสี่ยงของพฤติกรรมการชำระสินเชื่อในอนาคต เป็นเครื่องมือสำคัญที่สะท้อนวินัยและความน่าเชื่อถือทางการเงินของบุคคล การนำเครดิตสกอร์มาใช้ในโครงการนี้จะช่วยให้ผู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีมีโอกาสที่จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้น อันจะเป็นโอกาสต่อยอดทางการเงิน
"NCB มุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาและหวงแหนเครดิตของตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานประการหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ NCB ขอเน้นย้ำว่าการอนุมัติสินเชื่อเป็นการดำเนินการของสถาบันการเงิน และสำหรับแนวทางการคิดดอกเบี้ยแบบ Risk-Based Pricing นี้ เครดิตสกอร์เป็นเพียงตัวบ่งชี้อัตราดอกเบี้ยเท่านั้น"