หุ้นปิดลบ 11.12 จุดพักฐานหลังวิ่งมาแรง DELTA กดดันตามแรงขายกลุ่มเทค จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ-งบQ4

SET ปิดวันนี้ที่ 1,430.41 จุด ลดลง 11.12 จุด (-0.77%) มูลค่าซื้อขาย 66,146.84 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ปรับลงตลอดวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,426.41 จุด และจุดสูงสุด 1,443.97 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 252 หลักทรัพย์ ลดลง 216 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 197 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีพักฐาน หลังตอบรับประเด็นบวกไปมากแล้ว ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศมีความผันผวน มีแรงกดดันในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะความกังวลหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประเด็นกดดัน DELTA ในวันนี้ด้วย
สำหรับปัจจัยในประเทศล่าสุดพรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวร่วมกับพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตามคาด และตลาด Price in ประเด็นการเมืองไปพอสมควรแล้ว
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดดัชนีพักฐาน แนะคืนนี้ติดตามการเปิดเผยตัวเลข CPI สหรัฐ หากต่ำกว่าคาดเป็นแรงหนุนตลาดได้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศติดตามการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ถ้าออกมาตามที่คาดหรือไม่ได้เหนือกว่าคาดอาจส่งผลบวกหนุนตลาดน้อยลง โดยให้กรอบแนวรับ 1,400 จุด และแนวต้าน 1,450 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,319.94 ล้านบาท ปิดที่ 195.50 บาท ลดลง 3.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,451.53 ล้านบาท ปิดที่ 59.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,200.43 ล้านบาท ปิดที่ 35.75 บาท ลดลง 0.25 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 2,995.47 ล้านบาท ปิดที่ 57.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 2,948.92 ล้านบาท ปิดที่ 163.50 บาท ลดลง 0.50 บาท