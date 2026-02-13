LH Bank สนับสนุนวงเงินสินเชื่อแก่ บมจ. ปิ่นทอง จำนวน 2,712 ล้านบาท

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) โดยนายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากขวา) นายมาร์ค เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (ที่ 5 จากขวา) และนายเอกสิทธิ์ ณ สงขลา ผู้ช่วยสายงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มลูกค้าภูมิภาค (ที่ 6 จากขวา) ลงนามสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 2,712 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปขยายและพัฒนานิคมอุตสาหกรรม รองรับการเติบโตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมีนายพีร์ ปัทมวรกุลชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) นายสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด (ที่ 2 จากขวา) นายพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (ขวาสุด) ร่วมลงนาม จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้