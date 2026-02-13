NL ตุน Backlog รับงานก่อสร้างใหม่อื้อ

"เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ " เดินหน้าธุรกิจก่อสร้างครบวงจร ประกาศคว้างาน โครงการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคาร สก. ระยะที่ 3 สภากาชาดไทย มูลค่า 238 ล้านบาท มั่นใจศักยภาพ พร้อมรับงานโครงการใหม่หลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกขนาดโครงการ ประเมินการเข้าประมูลงานแบบผสมผสานทั้งงานก่อสร้างอาคารใหม่ และงานปรับปรุง (Renovate) จะสามารถดันรายได้ทั้งปีเติบโตตามเป้า
นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ NL เปิดเผยว่า บริษัทฯ แจ้งข่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่ โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร สก. ระยะที่ 3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งานว่าจ้างโดยสภากาชาดไทย โดยลักษณะโครงการเป็นการปรับปรุงพื้นที่ อาคาร สก. ชั้น 5, 7, 8 ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกอบด้วย งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบป้องกันอัคคีภัย งานระบบปรับอากาศฯ งานระบบแก๊สทางการแพทย์ และงานตกแต่งภายใน มูลค่าโครงการ 238,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีระยะเวลาในการก่อสร้าง 540 วัน
ทั้งนี้เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา NL ได้แจ้งข่าวการได้งานโครงการปรับปรุงพื้นที่รับบริจาค และพื้นที่สำนักงานศิริราชมูลนิธิ อาคารมหิดลบำเพ็ญ มูลค่า 26.6 ล้านบาท กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการรับงานปรับปรุงทั้ง 2 โครงการดังกล่าวเป็นอีกกลยุทธ์ของ NL ที่มีศักยภาพการรับงานก่อสร้างได้หลากหลายประเภท ครอบคลุมทั้งงานอาคารสำนักงานและเพื่อการพาณิชย์ อาคารพักอาศัย อาคารพิเศษที่มีการใช้งานเฉพาะวัตถุประสงค์ และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในงานก่อสร้างสถานพยาบาลที่มีความซับซ้อน
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน NL จึงสามารถรับงานได้ทุกขนาดของโครงการ ทั้งงานขนาดใหญ่ โครงการขนาดกลาง และโครงการขนาดเล็ก โดยมองว่าอีกโอกาสในการทำธุรกิจก่อสร้างในปัจจุบันอย่างเช่นงาน Renovate (ปรับปรุง–ต่อเติมอาคารเดิม) ยังเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง เพราะสามารถควบคุมงบประมาณด้านต้นทุน เนื่องจากยังสามารถใช้งานโครงสร้างเดิมได้ ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และมีดีมานด์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
“NL มองว่าการรับงานได้หลากหลายประเภท และหลากหลายขนาด แบบผสมผสานทั้งงานก่อสร้างอาคารใหม่ และงาน Renovate เป็นอีกจุดแข็งของบริษัทฯ และเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าได้ครบทุกเซกเมนต์ ด้วยความพร้อมของ NL ทั้งความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมงานที่เป็นมืออาชีพ รวมถึงความพร้อมด้านเงินทุนที่แข็งแกร่ง จะสามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี ประกอบกับภายหลังการเลือกตั้งหากรัฐบาลสามารถบริหารงานได้อย่างมีเสถียรภาพสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน หน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถอนุมัติการใช้งบประมาณลงทุนตามกรอบระยะเวลา จะส่งผลให้มีการเปิดประมูลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยปัจจุบันบริษัทฯ เข้าประมูลงานและมีโอกาสรับงานก่อสร้างเพิ่มเติมพร้อมกับส่งมอบงานรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง ตุน Backlog กว่า 3,000 ล้านบาท ดันรายได้รวมในปี 2569 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย” นายศรันย์ กล่าว