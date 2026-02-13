IND โชว์กำไรปี 68 ทะยานแตะ 74.99 ลบ.

อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป โชว์ปี 68 มีกำไรสุทธิ 74.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.53 % จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 57.89 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมพุ่งขึ้นแตะ 1,103.60 ล้านบาท อานิสงส์ทยอยรับรู้รายได้จากงานโครงการใหม่ ฟาก “ดร.พรลภัส ณ ลำพูน” มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตต่อเนื่อง ทยอยรับรู้รายได้จาก Backlog กว่า 2 พันล้านบาท ประกาศพร้อมเดินหน้าประมูลโปรเจคใหม่จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งสนันบสนุนการเติบโตเพิ่มขึ้น
ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (IND) ผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมครอบคลุมงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง, งานบริหารโครงการขนาดใหญ่และควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ รวมถึงงานด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาต่างๆ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ พบว่า มีผลกำไรสุทธิ 74.99 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนมีกำไรสุทธิ 57.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.53 และบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,103.60 ล้านบาท เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 797.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 305.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.36
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้รายได้และกำไรปี 2568 เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น เป็นผลมาจาก บริษัทฯ ทยอยรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ ที่เพิ่มเข้ามา และปีนี้ยังคงเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดงานในมือ (Backlog) ให้เพิ่มมากขึ้น โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีงานในมือประมาณ 2,015.29 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำให้มั่นใจในศักยภาพการดำเนินธุรกิจและคาดว่าจะรักษาการเติบโตของผลการดำเนินงานได้อย่างแข็งแกร่งในปีนี้
สำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของภาครัฐปี 2569 มองว่ามีโอกาสจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น จากโครงการเมกะโปรเจคและโครงการใหม่ๆ ซึ่งส่งผลบวกต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ พร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว
“IND ถือเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาและออกแบบพร้อมก่อสร้างในการลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน เรามุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และให้การบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ทำให้บริษัทฯ สามารถคว้างานโครงการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นผลทำให้รายได้และกำไรของบริษัทฯ เติบโตทุกปี” ดร.พรลภัส กล่าว