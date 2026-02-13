โปรกู้บ้าน เอาใจวัยทำงาน ออมสินให้ดอกเบี้ยต่ำ ปีแรกเริ่ม 1.89% ต่อปี พร้อมเงื่อนไขพิเศษ สมัครเลยวันนี้ – 15 เม.ย. 69

ธนาคารออมสินออกโปรแรง เอาใจคนอยากมีบ้านในฝันให้เป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อเคหะ สมัครเลย คลิก >> https://to.gsb.or.th/OU6dJJu หรือผ่าน MyMo
สำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้ซื้อบ้าน / ปลูกสร้างบ้าน / ต่อเติมซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีแรกเริ่มต้น 1.89% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.00% ต่อปี (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป)
- สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป)
ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 16 ม.ค. 69 – 15 เม.ย. 69 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายใน 15 พ.ค. 69
หมายเหตุ
- ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.195% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) อยู่ระหว่าง 1.890% - 5.945% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 3 ล้านบาท อยู่ระหว่าง 4.564% - 5.048% คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
- กรณีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป อยู่ระหว่าง 4.537% - 5.020% คำนวณจากวงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
- กรณีรายได้ 70,000 บาทขึ้นไป อยู่ระหว่าง 4.357% - 4.837% คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
- เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว