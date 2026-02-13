PTG ผนึกศิริราชเดินหน้าโครงการ “Social Innovation” ปีที่ 2

พีทีจี เอ็นเนอยี ตอกย้ำวิสัยทัศน์ "อยู่ดี มีสุข" สานต่อความร่วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รุกขยายผลโครงการรับบริจาคเลือด ในปี 2569 สู่หน่วยงานภาครัฐระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติเปิดหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ ณ อาคารรัฐสภา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐสภา ร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งการให้ พร้อมเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาวิกฤตเลือดสำรองขาดแคลนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เผยว่า ความสำเร็จของโครงการ Social Innovation คือการที่เราสามารถลดช่องว่างระหว่าง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” โดยในปีนี้ PTG มุ่งมั่นที่จะขยายรูปแบบการช่วยเหลือสังคมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เราจึงร่วมมือกับศิริราชพยาบาล จัดหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการถึงภายในอาคารรัฐสภา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในรัฐสภา ได้มีโอกาสร่วมบริจาคเลือดบริจาคเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือผู้ป่วย เพราะเรามองว่าการเปลี่ยนพื้นที่ทำงานให้เป็นพื้นที่แห่งการให้ คือนวัตกรรมทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการเวลาและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงพลังของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อเป้าหมายเดียวคือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และทำให้สังคมไทย “อยู่ดี มีสุข” อย่างยั่งยืน
รศ. รอ.หญิง พญ. ปาริชาติ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า "การจัดหาเลือดบริจาคให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชยังคงเป็นภารกิจสำคัญ การที่ PTG ช่วยประสานงานเพื่อจัดตั้งหน่วยรับบริจาคเลือดในพื้นที่ปิดที่มีศักยภาพสูงอย่าง อาคารรัฐสภา ถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่ง เพราะเป็นสถานที่ที่มีบุคลากรจำนวนมากและมีความพร้อมด้านร่างกาย การจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี 2569 นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราได้รับเลือดบริจาคที่มีคุณภาพเข้าสู่คลังเลือดสำรอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรักษาผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที"
นางอัจฉรา จูยืนยง ผู้อำนวยการสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา กล่าวเสริมว่า “รัฐสภาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในรัฐสภามาโดยตลอด การผนึกกำลังกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพอย่าง PTG และสถาบันการแพทย์ชั้นนำอย่างโรงพยาบาลศิริราช ในการนำหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราชเข้ามาให้บริการถึงภายในอาคารรัฐสภา ถือเป็นการอำนวยความสะดวกครั้งสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเราได้ร่วมทำความดีและยังเป็นการแสดงพลังของข้าราชการไทยในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามวิกฤตอีกด้วย”
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องรวม 4 ครั้งตลอดปี 2569 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสูงสุดให้กับคณะผู้ปฏิบัติงานภายในรัฐสภา PTG ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมแห่งการให้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ในการร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อต่อลมหายใจให้กับเพื่อนมนุษย์ และสร้างสังคมไทยให้ “อยู่ดี มีสุข” อย่างยั่งยืนต่อไป