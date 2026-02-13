SUPER รับทรัพย์จาก "Levanta" 985.31 ลบ.

"ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น" เฮ! รับทรัพย์ขายหุ้นบริษัทย่อย "HBRE Gia Lai Wind Joint Stock Company" ให้ "กลุ่ม LEVANTA" เครือ Actis Energy Fund 5 กองทุนพลังงานในประเทศอังกฤษ มูลค่า 985.31 ล้านบาท ฟากซีอีโอ "จอมทรัพย์ โลจายะ"ระบุนำเงินเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน รองรับแผนขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ในอนาคต ผลักดันการเติบโตที่ยั่งยืน พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทฯได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย คือ HBRE Gia Lai Wind Joint Stock Company ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ Levanta Vietnam Pte. Ltd. และ Levanta Holding 2 Pte. Ltd. (กลุ่ม LEVANTA) บริษัทในเครือ Actis Energy Fund 5 กองทุนพลังงานในประเทศอังกฤษ คิดเป็นสัดส่วนรวม 80% มูลค่ารวมทั้งสิ้น 31.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 985.31 ล้านบาท
โดยการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้รับไปใช้ชำระคืนหนี้สินจากสถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย นำไปขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและต่อยอดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ HBRE Gia Lai Wind Joint Stock Company เป็นผู้ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศเวียดนาม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ภายใต้โครงการ HBRE Chu Prong Wind Farm กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ที่อำเภอ Chu Prong จังหวัด Gia Lai ประเทศเวียดนาม โดยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
“เม็ดเงินที่ได้รับในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพิ่มความคล่องตัวด้านกระแสเงินสด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ลดภาระต้นทุนทางการเงิน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในด้านการสร้างรายได้ใหม่ สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต” นายจอมทรัพย์ กล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยปัจจุบันมีกระแสเงินสดในระดับที่เพียงพอ และมีวงเงินกู้ยืมที่สามารถรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ นอกจากนี้ SUPER ยังมีรายได้ประจำจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าที่ได้รับการประมูลในประเทศไทย รวมกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จำนวน 185 เมกะวัตต์ สนับสนุนการเติบโตของรายได้และผลประกอบการในระยะยาวและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
อนึ่ง ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตาม PPA รวม 2,069.25 เมกะวัตต์ ขณะที่มีกำลังการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว 1,432.28 เมกะวัตต์และตั้งเป้าหมายในปี 2569 เพิ่มกำลังการผลิตเชิงพาณิชย์เป็น 1,531.28 เมกะวัตต์ จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามกำลังการผลิตรวม 99 เมกะวัตต์