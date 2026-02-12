ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 30.97- แข็งค่าต่อเนื่องสอดคล้องสกุลเงินเอเชีย-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(12 ก.พ.69)แข็งค่าผ่านแนว 31.00 ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 30.93 ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 30.97 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.08 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องสอดคล้องกับสกุลเงินเอเชีย และสัญญาณฟันด์โฟลว์ต่างชาติที่ยังคงไหลเข้าตลาดการเงินไทย โดยในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยต่อเนื่องอีก 10,518 ล้านบาท และ 1,270 ล้านบาทตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 30.90-31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อที่วัดจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค.