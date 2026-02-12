หุ้นปิดพุ่ง 29.83 จุด Sentiment ดีหลัง Fund Flow ไหลเข้าต่อเนื่อง จับตางบ Q4

SET ปิดวันนี้ที่ 1,441.53 จุด เพิ่มขึ้น 29.83 จุด (+2.11%) มูลค่าซื้อขาย 78,412.29 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ปรับขึ้นร้อนแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,441.53 จุด และจุดต่ำสุด 1,412.45 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 436 หลักทรัพย์ ลดลง 79 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 153 หลักทรัพย์
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับขึ้นต่อโดยได้ Sentiment บวกต่อเนื่อง และ Fund Flow ยังไหลเข้า อย่างไรก็ตามแนะระมัดระวังที่ระดับ 1,450 จุดดัชนีอาจพักฐาน เนื่องจากดัชนีปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็วเข้าใกล้ระดับค่าเฉลี่ย แนะติดตามการเปิดเผยผลประกอบการในไตรมาส 4/68 ของบริษัทจดทะเบียน
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนียังปรับตัวขึ้นต่อ โดยช่วงนี้กระแสเงินทุนยังไหลเข้า โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่ซื้อต่อเนื่องหลายวัน ตั้งแต่ทราบผลการเลือกตั้ง และคาดว่ายังมีแนวโน้มซื้อต่อ เนื่องจากการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น และคาดว่ารัฐบาลจะสามารถอยู่ได้ครบเทอม
ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มทรงตัว เกิด Rotation Sector จากเดิมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งอาจไม่ได้ร้อนแรงเหมือนเดิมแม้มีการประกาศลงทุนด้านเทคโนโลยีสูง แต่ตลาดเริ่มกังวลว่างบลงทุนที่สูงอาจไม่สร้างกำไรได้ตามคาด ทำให้เกิดการหมุนกลุ่มเล่นมายังกลุ่ม Old Economy ซึ่งไทยได้รับอานิสงส์
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดดัชนีพักตัว หลังขึ้นมาร้อนแรง แนะติดตามการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และการเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ โดยให้กรอบแนวรับ 1,425 จุด และแนวต้าน 1,460 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 5,659.57 ล้านบาท ปิดที่ 36.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 5,080.64 ล้านบาท ปิดที่ 136.50 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,840.01 ล้านบาท ปิดที่ 198.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 4,725.48 ล้านบาท ปิดที่ 395.00 บาท เพิ่มขึ้น 10.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,214.93 ล้านบาท ปิดที่ 58.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท