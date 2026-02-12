อีลอน มัสก์ ประกาศทดสอบ X Money ระบบชำระเงิน ปั้น X สู่ Everything App

สะเทือนวงการฟินเทคโลกอีกครั้ง! “อีลอน มัสก์” ประกาศกร้าวเตรียมเปิดทดสอบระบบการชำระเงิน “X Money” ในรูปแบบ External Beta ภายใน 1-2 เดือนนี้ หลังซุ่มทดสอบภายในจนมั่นใจ หวังใช้เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการเปลี่ยนแพลตฟอร์ม X ให้กลายเป็น “Everything App” แอปเดียวจบครบทุกวงจรชีวิต ท้าชนโมเดล WeChat พร้อมเดินหน้าขยายอาณาจักร AI ด้วยการอัปเกรดดาต้าเซ็นเตอร์ “Macroharder” เพื่อครองความเป็นเจ้าตลาดเทคโนโลยีแห่งอนาคต
X Money จุดเปลี่ยนเกมการเงิน (Game Changer)
ในการประชุม “All Hands” ของบริษัท xAI เมื่อวันพุธที่ผ่านมา อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีเจ้าของฉายา “Iron Man” แห่งโลกความจริง ได้เปิดเผยไทม์ไลน์ที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามอง โดยระบุว่าระบบการชำระเงิน “X Money” ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดให้ทดสอบใช้งานเฉพาะพนักงานภายใน (Closed Beta) จะพร้อมเปิดให้ผู้ใช้งานภายนอกกลุ่มจำกัดได้ทดสอบ (Limited Beta) ภายใน 1 ถึง 2 เดือนข้างหน้า ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้ผู้ใช้งานทั่วโลกได้สัมผัส
“นี่คือความตั้งใจที่จะให้ X เป็นศูนย์กลางของเงินตราทั้งหมด เป็นแหล่งรวมธุรกรรมทางการเงินทุกรูปแบบ” มัสก์กล่าวด้วยความมั่นใจ พร้อมนิยามโปรเจกต์นี้ว่าเป็น “Game Changer” ที่จะเข้ามาพลิกโฉมพฤติกรรมผู้ใช้งานไปตลอดกาล
ยุทธศาสตร์ “Everything App” เมื่อ X ไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดีย
การขยับตัวครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ แต่คือกุญแจดอกสำคัญในการผลักดันวิสัยทัศน์ “Everything App” ให้เป็นจริง มัสก์ตระหนักดีว่าแม้ X จะมียอดติดตั้งแอปพลิเคชันถึง 1 พันล้านครั้ง แต่ตัวเลขผู้ใช้งานจริงรายเดือน (MAU) ยังอยู่ที่ราว 600 ล้านคน การดึงดูดให้ผู้คน “กิน นอน และใช้ชีวิต” อยู่บนแอปฯ จำเป็นต้องมี “ระบบการชำระเงิน” เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อน Engagement รายวัน
โมเดลนี้คล้ายคลึงกับความสำเร็จของ WeChat ในจีน ที่ผนวกเอาโซเชียลมีเดีย, การส่งข้อความ, คอนเทนต์ และบริการทางการเงิน เข้าไว้ด้วยกันในที่เดียว มัสก์อธิบายวิสัยทัศน์นี้ว่า “เมื่อเราสร้างเหตุผลให้คนใช้งานแอป X มากขึ้น ไม่ว่าจะเพื่อการสื่อสาร, เพื่อคุยกับ AI อย่าง Grok หรือเพื่อทำธุรกรรมผ่าน X Money เป้าหมายของเราคือ ถ้าคุณต้องการ คุณควรจะสามารถใช้ชีวิตทั้งชีวิตได้บนแอป X นี้”
ย้อนรอยตำนาน สานฝัน X.com ที่ค้างคา
สำหรับอีลอน มัสก์ การทำระบบการชำระเงินไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่คือการ “สานต่อภารกิจเดิม” ที่เขาเคยริเริ่มไว้ตั้งแต่ปี 1999 เมื่อครั้งก่อตั้ง X.com ธนาคารออนไลน์ที่ภายหลังควบรวมกิจการกลายเป็น PayPal และขายให้กับ eBay ในที่สุด การเข้าซื้อกิจการ Twitter ในปี 2565 และรีแบรนด์เป็น X จึงเปรียบเสมือนการนำวิสัยทัศน์ดั้งเดิมกลับมาปัดฝุ่นและทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ปริศนาคริปโตฯ Fiat มาก่อน Doge มาทีหลัง?
แม้สาวกคริปโตฯ จะคาดหวังการผนวก Dogecoin เข้าสู่ระบบ แต่ทิศทางในระยะแรกดูเหมือนจะเน้นไปที่สกุลเงินเฟียต (Fiat Currency) เป็นหลัก เนื่องจาก X ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับยักษ์ใหญ่อย่าง Visa เพื่อความสะดวกในการใช้งานวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก Blockchain Council ระบุว่า X Money มีแผนที่จะรองรับคริปโทเคอร์เรนซีในอนาคตอย่างแน่นอน ซึ่งต้องจับตาดูท่าทีของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
xAI และขุมพลัง “Macroharder” เบื้องหลังความฉลาดล้ำ
นอกเหนือจากเรื่องเงิน มัสก์ยังได้โชว์ศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยการขยายศูนย์ข้อมูล “Macroharder” ในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี โดยเพิ่มหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPUs) อีกกว่า 220,000 ตัว เพื่อเร่งขีดความสามารถในการเทรนโมเดล AI
“ทั้งหมดนี้คือการเทรนโมเดล AI ที่พวกคุณจะได้ใช้งาน มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญที่สุด การจะมีโมเดลที่ดีที่สุดได้ ต้องมาจากขุมพลังการประมวลผลระดับมหาศาล” มัสก์กล่าวทิ้งท้าย
อย่างไรก็ดีการมาของ X Money ในอีก 2 เดือนข้างหน้า จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่า X จะสามารถก้าวข้ามจากการเป็นแค่ “เวทีทวีตข้อความ” ไปสู่ “กระเป๋าตังค์ของโลก” ได้หรือไม่ ท่ามกลางสมรภูมิเทคโนโลยีที่ร้อนระอุ นี่คือก้าวที่พลาดไม่ได้ของอีลอน มัสก์.