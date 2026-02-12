หุ้นปิดเช้าพุ่ง 18.68 จุด แรงเกินต้านทะยานทุบสถิติ 14 เดือนรับสูตรรัฐบาล 300 เสียง

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,430.38 จุด เพิ่มขึ้น 18.68 จุด (+1.32%) มูลค่าซื้อขายราว 40,982 ล้านบาท นักวิคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยพุ่งแรงกว่าคาดแกว่งพักตัวหลัง Bond Yield สูงขึ้น แต่ดัชนีกลับดีดขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบ 14 เดือนตอบรับเชิงบวกความตืบหน้าตั้งรัฐบาลเสถียรภาพแกร่งกว่า 300 เสียง โดยมีแรงซื้อ DELTA-พลังงาน-Domestic หนุน เตือนระวังแรงขายทำกำไรหากเข้าใกล้ 1,450 จุด แนวโน้มช่วงบ่ายตลาดอาจไปได้อีกไม่มาก ให้แนวต้าน 1,440 จุด แนวรับ 1,420 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,430.38 จุด เพิ่มขึ้น 18.68 จุด (+1.32%) มูลค่าซื้อขายราว 40,982 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นมาก โดยทำจุดสูงสุด 1,433.93 จุด และจุดต่ำสุด 1,412.45 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นมาได้แรงกว่าที่คาดว่าจะแกว่งขึ้นไม่มากหรืออาจพักตัวจากอัตราผลตอบแทนพันธมัตรรัฐบาลสหรัฐ (Bond Yield) สูงขึ้นกดดันกลุ่ม Emerging market แต่ตลาดบ้านเรากลับดีดแรงดัขนีแตะจุดสูงสุดในรอบ 14 เดือน ตอบรับเชิงบวกความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลที่มีกระแสข่าวว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากมากกว่า 300 เสียง โดยมีแรงซื้อหุ้น DELTA ช่วยหนุนหลัก รวมถึงกลุ่มพลังงานรับประโยชน์ราคาน้ำมันปรับขึ้น และกลุ่ม Domestic
"คาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าตลาดหุ้นไทยจะปรับขึ้น ซึ่งครั้งนี้พรรคที่ได้อันดับหนึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เหมือนปี 62 ขณะที่ปี 66 พรรคอันดับหนึ่งตั้งไม่ได้"นายณัฐพล กล่าว
อย่างไรก็ดี เมื่อดัชนี SET เข้าใกล้ระดับ 1,450 จุด ควรระมัดระวังแรงขายทำกำไรออกมาหลังฝ่าแนวต้าน 1,430 จุดขึ้นมาได้แล้ว เพราะตั้งแต่หลังการเลือกตั้งต่างชาติเข้าซื้อแล้วกว่า 1.6 หมื่นล้านบาทที่ระดับดัชนี 1,380-1,400 จุด
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดว่าตลาดน่าจะทรงตัวระดับนี้ ไม่น่าจะปรับขึ้นไปมาก พร้อมให้แนวต้าน 1,440 จุด แนวรับ 1,420 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 3,128.35 ล้านบาท ปิดที่ 134.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,667.87 ล้านบาท ปิดที่ 392.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,332.77 ล้านบาท ปิดที่ 35.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,055.63 ล้านบาท ปิดที่ 195.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,608.24 ล้านบาท ปิดที่ 223.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท