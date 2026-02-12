เปิดบัญชีกับ Liberator รับทันที E-Voucher SOURI มูลค่า 100 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator) เดินหน้าสื่อสารแนวคิด “Investment for Everyone” อย่างต่อเนื่อง ผ่านแคมเปญพิเศษช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ชวนคนรุ่นใหม่เริ่มต้นวางแผนอนาคตทางการเงิน ด้วยการเปิดบัญชีลงทุน พร้อมรับ E-Voucher จากร้านขนม SOURI มูลค่า 100 บาท เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกกับการเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่ก้าวแรก
Liberator เลือก SOURI แบรนด์ขนมหวานสไตล์โมเดิร์นที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อสะท้อนภาพการลงทุนที่เข้าถึงง่าย เป็นมิตร และอยู่ในไลฟ์สไตล์ประจำวัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือซับซ้อนเหมือนในอดีต โดยบริษัทต้องการสื่อสารว่า การเริ่มต้นดูแลอนาคตการเงินสามารถเริ่มได้จากก้าวเล็กๆ เช่นเดียวกับการให้รางวัลกับตัวเองในชีวิตประจำวัน
แคมเปญถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “อาจโสดได้ แต่อนาคตการเงินไม่ควรโสด” เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการลงทุนตั้งแต่วันนี้ และมองการวางแผนการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต
สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีลงทุนกับ Liberator ในช่วงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2569 จะได้รับ E-Voucher SOURI (จำนวนจำกัด 500 สิทธิ์) โดยบริษัทคาดว่าแคมเปญในรูปบบ Lifestyle Finance นี้ จะช่วยทำให้การลงทุนกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น
Liberator ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มและประสบการณ์การใช้งาน เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการลงทุนได้อย่างมั่นใจ และมองการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางการเงินในระยะยาว ไม่ใช่เพียงกิจกรรมสำหรับผู้มีเงินทุนสูงหรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
ติดตามโปรโมชั่นของ Liberator ได้ที่ ทางเว็บไซต์ : www.liberator.co.th
