หุ้นแกว่งไซด์เวย์รอดูหน้าตารัฐบาลใหม่ คลายกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์ในกรอบ โดยที่ตลาดรับปัจจัยผลการเลือกไปมากพอสมควรแล้ว ประกอบกับยังรอความชัดเจนของการจัดตั้งรัฐบาล
ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานอกภาคการเกษตรเดือนม.ค.ของสหรัฐฯเมื่อคืนนี้รายงานออกมาสยังคงแข็งแกร่ง และออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดทำให้ตลาดคลายกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯไปได้บ้าง แต่ในส่วนของการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะมีการชะลอออกไป ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) สหรัฐ 10 ปี ปรับตัวขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นอยู่บ้าง
โดยให้แนวต้าน 1,420 จุด แนวรับ 1,400 จุด