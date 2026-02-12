ตลท. มอบคอมฯ-อุปกรณ์การเรียน แก่ รร.บ้านวังข่อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะสื่อมวลชน ร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในกิจกรรม Press Trip 2569 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ประกอบด้วย Notebook ที่บันทึกชุดความรู้ทางการเงิน จำนวน 20 เครื่อง ภายใต้ “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กไทย ใส่ใจเรื่องการเงิน” โต๊ะและเก้าอี้สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ 12 ชุด และสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงลานกิจกรรม จัดซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด มิกเซอร์เครื่องเสียงเพื่อใช้ในหอประชุม และเครื่องกรองน้ำ RO สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับโรงเรียน ภายใต้กิจกรรม "สานพลัง แบ่งปันโอกาสทางการศึกษา" ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมี พาสกร พรหมวิหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รับมอบ
พร้อมนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญชวนบริจาคคอมพิวเตอร์สนับสนุน “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กไทย ใส่ใจเรื่องการเงิน” โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกชุดความรู้ทางการเงินและส่งมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ อีเมล์ : srm@set.or.th / โทร : 02 009 9959