ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.02- แข็งค่าสอดคล้องกับทิศทางฟันด์โฟลว์ต่างชาติ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(11 ก.พ.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.02 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.16 บาทต่อดอลลาร์ฯ ...โดยเงินบาทแข็งค่าเข้าใกล้แนว 31.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ สอดคล้องกับทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ซึ่งยังคงอยู่ในฝั่งซื้อสุทธิต่อเนื่องจากช่วงหลังการเลือกตั้ง (ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,085 ล้านบาท และ 2,109 ล้านบาทตามลำดับ) นอกจากนี้ การแข็งค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก และการแข็งค่าของสกุลเงินเอเชียในภาพรวม ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ขาดแรงหนุนเนื่องจากตลาดรอติตดตามตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในคืนนี้
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 30.90-31.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และยอดขายบ้านมือสองเดือนม.ค.