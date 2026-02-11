Grayscale เผยบิทคอยน์ไม่ใช่หลุมหลบภัย แต่เหมือนหุ้นเทค ฯ ที่ร่วงหนัก

หมดเวลาโลกสวย! รายงานล่าสุดจาก Grayscale ยักษ์ใหญ่ด้านการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ตบหน้าสาวกคริปโทฯ ฉาดใหญ่ ชี้ชัดพฤติกรรมราคา Bitcoin ช่วงนี้ “สอบตก” การเป็นหลุมหลบภัย (Safe Haven) อย่างสิ้นเชิง กลับทำตัวเหมือน “หุ้นซอฟต์แวร์” ที่ผันผวนหนัก แถมยังร่วงตามกระแสความกลัว AI Disruption จนมูลค่าหายวูบไปกว่า 50% จากจุดสูงสุด!
ภาพลวงตาที่แตกสลาย เลิกฝันถึง ‘Digital Gold’ (ชั่วคราว)
Zach Pandl ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Grayscale เปิดเผยข้อมูลที่ทำให้นักลงทุนต้องกุมขมับ โดยระบุว่าในขณะที่ราคาทองคำและโลหะเงินในตลาดโลกพุ่งทำนิวไฮอย่างต่อเนื่อง แต่ Bitcoin กลับวิ่งสวนทางและไม่มีความสัมพันธ์ (Correlation) ใดๆ กับโลหะมีค่าเหล่านั้นเลย
สิ่งที่น่าตกใจคือ ตั้งแต่ต้นปี 2567 เป็นต้นมา กราฟราคา Bitcoin กลับไป “ลอกการบ้าน” หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ (Software Stocks) แบบเป๊ะๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังถูกเทขายอย่างหนักจากความกังวลว่า AI จะเข้ามาแย่งงานและทำลายธุรกิจซอฟต์แวร์ดั้งเดิม
ผ่าวิกฤต 50% จากดอย 1.26 แสน ร่วงสู่สามัญ
รายงานยังเจาะลึกถึงการร่วงลงอย่างหนักของ Bitcoin ที่มูลค่าหายไปถึง 50% จากจุดสูงสุดที่เคยทำไว้เหนือ 126,000 ดอลลาร์ เมื่อเดือนตุลาคม 2568 โดยไล่เรียงไทม์ไลน์ความย่อยยับดังนี้
1.ตุลาคม 2568 : เกิดเหตุการณ์ Liquidation ครั้งประวัติศาสตร์
2.พฤศจิกายน 2568 - มกราคม 2569 : แรงเทขายระลอกใหม่ซ้ำเติม
3.ปัจจุบัน : พบแรงเทขายอย่างหนักจากฝั่งสหรัฐฯ (Motivated US Sellers) โดยสังเกตได้จากส่วนต่างราคา (Discount) บนกระดานเทรด Coinbase ที่ต่ำผิดปกติ
มองมุมต่าง : ไม่ใช่ ‘ล้มเหลว’ แต่คือ ‘วิวัฒนาการ’
แม้สถานการณ์จะดูเลวร้าย แต่ Grayscale ยังคงมองโลกในแง่ดี (ตามสไตล์ผู้ถือเหรียญเยอะ) โดยระบุว่า การที่ Bitcoin ยังแทนที่ทองคำไม่ได้ในตอนนี้ “ไม่ใช่เรื่องแปลก” เพราะทองคำเป็นเงินตรามานานนับพันปี ในขณะที่ Bitcoin เพิ่งเกิดได้ไม่นาน
Pandl มองว่านี่คือส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการ โดยในระยะยาว Bitcoin จะถูกผนวกเข้ากับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, Autonomous Agents และ Tokenized Markets มากขึ้นเรื่อยๆ
เงินใหม่ไม่เข้า เพราะเป้าหมายคือ AI กลายเป็นโจทย์หิน
ปัญหาใหญ่ในระยะสั้นที่ Grayscale ยอมรับคือ “สภาพคล่องหดหาย” เพราะเม็ดเงินก้อนใหม่ (Fresh Capital) จากนักลงทุนรายย่อยที่เคยดันราคาคริปโทฯ ตอนนี้แห่ไปเก็งกำไรใน “หุ้นธีม AI” กันหมด ทำให้ Bitcoin ขาดแรงส่งสำคัญที่จะฟื้นตัวกลับมาได้เร็วๆ นี้
อย่างไรก็ตามใครที่ถือ Bitcoin ไว้เพราะหวังว่ามันจะเป็น "ทองคำ" ยามวิกฤต ตอนนี้อาจต้องคิดใหม่ เพราะตลาดกำลังมองมันเป็น "หุ้น Tech ความเสี่ยงสูง" ที่พร้อมจะร่วงตาม Nasdaq ได้ทุกเมื่อ จนกว่าจะมีเม็ดเงินรอบใหม่ไหลกลับเข้ามาในระบบ.