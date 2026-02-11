บัวหลวง ชี้การเมืองนิ่งดึง Inflow ทะลัก"คนละครึ่งพลัส"กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เป้า SET 1,450 จุดสิ้นปี

บลจ.บัวหลวง ให้เป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) สิ้นปี 69 หากพิจารณาจากประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ระดับ 88-90 บาท/หุ้น (สะท้อน GDP โต 1.6-1.8% และเงินเฟ้อ 0.8-1%) ดัชนี SET มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 1,450 จุด (เทรดที่ระดับค่าเฉลี่ย SD)
นายอิสระ อรดีดลเชษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ, Investment Strategy, Fund Management บลจ.บัวหลวง มองว่า จากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยคว้าชัยชนะถล่มทลาย 194 ที่นั่ง ตามมาด้วยพรรคประชาชน 116 ที่นั่ง และพรรคเพื่อไทย 76 ที่นั่ง สะท้อนถึงภาพรวมทางการเมืองที่มีเสถียรภาพมากในช่วงหลายปีข้างหน้า ซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
ทิศทางนโยบายเศรษฐกิจ หากพรรคภูมิใจไทยเข้ามาคุมบังเหียนคาดว่าจะเอนเอียงไปทางเสถียรภาพทางการคลังมากกว่านโยบายประชานิยมแบบสุดโต่ง อย่างไรก็ตาม เรายังคาดหวังว่าจะเห็นมาตรการกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้น เช่น "คนละครึ่งพลัส" และมาตรการทางภาษีบางประการ ที่สำคัญกว่านั้น คาดว่ารัฐบาลจะพยายามดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศมากขึ้น และเร่งรัดการลงทุนภาครัฐ (รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ) นอกจากนี้ การดำเนินนโยบายที่ต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดก่อน (ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา) ถือเป็นปัจจัยบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจ
ขณะเดียวกัน ยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทยที่เริ่มมีแรงส่งตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้ง โดยเห็นสัญญาณชัดเจนจากเงินทุนไหลเข้า (Foreign Inflow) ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิไปกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ยอดซื้อสุทธิตั้งแต่ต้นปี (YTD) อยู่ที่ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท และด้วยคาดการณ์ว่ารัฐบาลจะมีความมั่นคงสูง ทำให้คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าต่อเนื่อง
เป้าหมายดัชนีและกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ
- ระยะสั้น : โดยปกติหลังการเลือกตั้ง 1 เดือน ตลาดมักจะปรับตัวขึ้นราว 3-4% ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีปรับขึ้นไปยืนเหนือ 1,400 จุดได้
- กลุ่มที่โดดเด่น : กลุ่มวัฏจักรในประเทศ (Domestic Cyclicals) เช่น การเงิน, การท่องเที่ยว, พาณิชย์ และวัสดุก่อสร้าง มีแนวโน้มจะทำผลงานได้ดีกว่าตลาด
อย่างไรก็ตามมองว่าปัจจัยเสี่ยง หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลล่าช้า อาจฉุดรั้งการขาขึ้นของตลาด แต่ปัจจุบันมองว่าความเสี่ยงนี้ยังมีจำกัด