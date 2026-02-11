หุ้นปิดบวก 1.26 จุด รับแรงขายกลุ่มแย่-MSCI Rebalance ไร้ผล จับตา Fund Flow ไหลเข้าเอเชีย

SET ปิดวันนี้ที่ 1,411.70 จุด เพิ่มขึ้น 1.26 จุด (+0.09%) มูลค่าซื้อขาย 59,975.65 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีชะลอตัว โดยทำจุดสูงสุด 1,418.23 จุด และจุดต่ำสุด 1,408.69 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 239 หลักทรัพย์ ลดลง 232 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 188 หลักทรัพย์
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ชะลอการปรับขึ้นหลังตอบรับประเด็นบวกผลเลือกตั้งไปมากแล้ว และวันนี้มีแรงขายหุ้นที่ประกาศผลประกอบการออกมาน่าผิดหวัง โดยเฉพาะ KCE กดดันภาพรวมตลาด
ขณะที่ประเด็น MSCI ปรับรายชื่อหุ้นในดัชนี MSCI Global Standard และดัชนี MSCI Global Small Cap แม้ถอด บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า (CPAXT) ออกจาก MSCI Global Standard แต่ราคาหุ้นไม่ได้ปรับลง ขณะที่หุ้นที่เข้าดัชนี MSCI Global Small Cap ก็ไม่ได้ปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังรอติดตามการเปิดเผยตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐคืนนี้ ซึ่งตลาดคาดว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้น 70,000 ตำแหน่งในเดือน ม.ค. และคาดอัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.4% หากออกมาแย่กว่าคาดอาจจะส่งผลให้ดอลลาร์พักตัวและเป็นบวกต่อเอเชีย หนุนตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ได้
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งทรงตัว ปัจจัยในประเทศเกาะติดการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำ โดยให้กรอบแนวรับ 1,400-1,405 จุด และแนวต้าน 1,415-1,420 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 4,063.76 ล้านบาท ปิดที่ 13.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,748.47 ล้านบาท ปิดที่ 56.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,566.78 ล้านบาท ปิดที่ 385.00 บาท ลดลง 6.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,363.25 ล้านบาท ปิดที่ 193.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,327.17 ล้านบาท ปิดที่ 220.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท