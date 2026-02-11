ไทยเครดิตเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อโตสองหลัก-ยกระดับ Digital Core Banking

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (CREDIT) จัดประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2568 เผยผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมเปิดทิศทางธุรกิจปี 2569 ตั้งเป้าขยายฐานสินเชื่อในอัตราเลขสองหลัก ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการลงทุนในระบบดิจิทัล ตอกย้ำโมเดลธุรกิจธนาคารที่เข้าถึงได้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกระดับสังคม
นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2568 ธนาคารสามารถทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) และคุณภาพสินเชื่อที่อยู่ในระดับดีที่สุดในรอบหลายปี ส่งผลให้ธนาคารทำกำไรสุทธิสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 4,016 ล้านบาท เติบโต 10.8% จากปีก่อน ขณะเดียวกันเงินให้สินเชื่อรวมเติบโต 11.5% แตะระดับ 181.9 พันล้านบาท ด้านคุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ Credit Cost ลดลงจาก 2.6% เหลือ 1.8% และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (NPL Ratio) ลดลงเหลือ 4.2% ตอกย้ำความแข็งแกร่งในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด
"ในปี 2569 ธนาคารไทยเครดิตมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของเงินให้สินเชื่อในอัตราเลขสองหลัก ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย เพื่อสอดรับกับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ เช่น โครงการ Quick Big Win และโครงการ SME Credit Boost ที่จะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งธนาคารเชื่อมั่นว่านี่เป็นการเติบโตที่แท้จริง ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาว"
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนลงทุนด้านดิจิทัลเพื่อยกระดับสู่ Digital Core Banking เต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity) รองรับการเติบโตในอนาคต โดยธนาคารเตรียมใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำแนวทางธุรกิจภายใต้ปรัชญา “ทุกคนคือคนสำคัญ” ที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากและสังคมไทยในระยะยาว