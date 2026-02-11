หุ้นคึกสุดขีดต้อนรับรัฐบาล “อนุทิน” / สุนันท์ ศรีจันทรา

ตลาดหุ้นเปิดรับสัปดาห์ใหม่ หลังรู้ผลการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมา บรรยากาศการซื้อขายฟื้นคืนสู่ความร้อนแรงสุดขีด ดัชนีหุ้นพุ่งทะยานทันทีที่เปิดการซื้อชาย ก่อนปิดลงที่ระดับ 1400.89 จุด ปรับตัวขึ้น 46.88 จุด ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่หนาแน่น 102,112 ล้านบาท
ชัยชนะท่วมท้นของพรรคภูมิใจไทยอย่างพลิกความคาดหมาย และอยู่ในฐานะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งแห่กลับเข้ามาไล่ซื้อหุ้นกันฝุ่นตลบ
หุ้นขนาดใหญ่ทุกกลุ่ม ดีดตัวขึ้นกันแรงยกแผง เมื่อเปิดการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผลักดันให้ดัชนี ฯ ขึ้นมาสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบประมาณ 2 ปี จากจุดปิดสิ้นปี 2567
กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ดัชนี ฯ ทรุดลงไปต่ำสุดที่ระดับ 1235 จุด ก่อนจะเด้งขึ้นต่อเนื่อง โดยรอบนี้ขึ้นมารวมประมาณ 150 จุดแล้ว และมีแนวโน้มที่จะเดินหน้าต่อ จนอาจได้เห็นดัชนี ฯ ทะลุแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1450 จุด
นักวิเคราะห์แทบทุกสำนัก ปรับมุมมองตลาดหุ้นปีนี้ใหม่ ประเมินว่าจะมีความสดใสขึ้น เพราะรัฐบาลชุดใหม่หรือรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล จะมีเสถียรภาพ โดยครองเสียงข้างมากในสภา ฯ และน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาโดยเร็ว
ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ จะทยอยกลับเข้ามาซื้อหุ้นต่อเนื่อง และเป็นกองหนุนสำคัญที่ขับเคลื่อนดัชนี ฯ ให้ขยับขึ้นต่อ นอกจากนั้นภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังเขียวสดใส ทำให้ตลาดหุ้นไทยเต็มไปด้วยปัจจัยในเชิงบวกรอบด้าน
ยังไม่มีการปรับประมาณการเป้าหมายดัชนีหุ้นในปลายปีนี้จากโบรกเกอร์แห่งใด แต่เชื่อว่า ในอีกไม่นาน โบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะปรับการคาดหมายแนวโน้มตลาดหุ้นปีนี้ใหม่ โดยเป้าหมายเดิมที่โบรกเกอร์หลายแห่งคาดการณ์ว่า จะอยู่ในระดับ 1400-1450 จุด อาจขยับขึ้นไปสู่ระดับ 1500 จุด
หุ้นขนาดใหญ่เริ่มสร้างจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ เช่นหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC และหุ้นขนาดใหญ่อีกหลายตัว กำลังสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 12 เดือน เพราะอยู่ในช่วงขาขึ้นเต็มตัว เช่นเดียวกับภาพรวมของตลาดหุ้น ซึ่งยังไม่มีสัญญาณการพักปรับฐาน
มีเพียงหุ้นขนาดเล็กเท่านั้นที่ไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ เพราะนักลงทุนรายย่อยยังไม่มีความมั่นใจที่จะกลับเข้ามาเก็งกำไรหุ้นขนาดเล็ก แต่ให้น้ำหนักกับหุ้นขนาดใหญ่ เก็งกำไรตามแห่นักลงทุนต่างประเทศมากกว่า
ขาขึ้นของตลาดหุ้นรอบนี้ ถือเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ และไม่อาจคาดเดาได้ว่า ดัชนี ฯ จะพุ่งไปอีกนานไหม จุดสูงสุดของรอบจะหยุดที่ระดับใด โดยนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่า ความร้อนแรงอาจเริ่มชะลอตัวแถวดัชนี ฯ ระดับ 1450 จุด ในระยะสั้นจึงมีช่องว่างในการทำกำไรได้อยู่
ดัชนี ฯ ที่พุ่งแรงเมื่อวันจันทร์ เป็นปฏิกิริยาตอบรับรัฐบาลชุดใหม่ หรือรัฐบาลนายอนุทิน แต่จะเป็นการตอบรับในเชิงบวกมากเกินไปหรือไม่ คงต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน จึงจะมีคำตอบ
เพราะอีกหลายเดือน รัฐบาลชุดใหม่จึงเริ่มเข้ามาบริหารประเทศ ก่อนจะประเมินผลงานรัฐบาลอนุทินว่า จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับมาตามที่คาดหวังกันไว้หรือไม่
ครึ่งปีแรก สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ จึงเอื้ออำนวยต่อบรรยากาศการลงทุน
แต่ถ้าหุ้นร้อนจัดเกินไป นักลงทุนเก็งกำไรจนตลาดโอเวอร์ฮีท ต้องระวังดัชนี ฯ หัวคะมำ ปรับฐานลงแรงได้เหมือนกัน